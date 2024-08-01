Прогноз и ставки на матч Марокко – США 2 августа 2024 года
2 августа свою встречу на Олимпиаде в футбольном турнире проведут Марокко – США, команды разыграют путевку в полуфинал турнира. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на это событие.
Марокко
Для марокканцев этот турнир начался со скандального матча против Аргентины, когда сыграли вничью, пропустив в компенсированное время, спустя два часа гол отменили, а игру возобновили и доиграли, в итоге победа 2:1. Во втором матче команда уступила Украине со счетом 1:2, пропустив решающий мяч, играя в большинстве уже в компенсированное время.
Все в группе определилось в последнем туре, когда Марокко разгромило Египет со счетом 3:0, сборная набрала одинаковое количество с аргентинцами, разница мячей была идентичной, обойти конкурента удалось за счет лучшей разницы мячей.
США
Американцы начали турнир с разгромного поражения от хозяев Олимпиады французов – 0:3. Несмотря на такое фиаско, удалось без проблем выйти из квартета, а все благодаря тому, что попалась слабая группа.
Во втором туре по делу разгромили Новую Зеландию со счетом 4:1, что приблизило команду к четвертьфиналу. Надо было играть на победу и в последнем туре удалось уверенно обыграть Гвинею со счетом 3:0, удачным выдался дебют, два забитых мяча за стартовые полчаса встречи. Теперь придется сразиться против серьезного соперника.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В играх обеих команд на этом турнире забивалось, как минимум три мяча за игру.
- История очных встреч на подобных турнирах не имеет значения, стоит оценивать текущую форму.
- Букмекеры предлагают такие котировки на этот матч: П1 – 2,28, Х – 3,35, П2 – 3,25.
Марокко – США Прогноз
Я согласен с тем, что марокканцы фавориты этой пары, но ожидаю от команд осторожного футбола, поэтому изобилия опасных моментов не должно быть. Рискну поставить на успех марокканцев с форой 0, есть смысл рассмотреть и ставку с низовым тоталом.
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