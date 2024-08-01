Прогноз и ставки на матч Марокко – США 2 августа 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.62 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

2 августа свою встречу на Олимпиаде в футбольном турнире проведут Марокко – США, команды разыграют путевку в полуфинал турнира. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на это событие.

Марокко

Для марокканцев этот турнир начался со скандального матча против Аргентины, когда сыграли вничью, пропустив в компенсированное время, спустя два часа гол отменили, а игру возобновили и доиграли, в итоге победа 2:1. Во втором матче команда уступила Украине со счетом 1:2, пропустив решающий мяч, играя в большинстве уже в компенсированное время.

Все в группе определилось в последнем туре, когда Марокко разгромило Египет со счетом 3:0, сборная набрала одинаковое количество с аргентинцами, разница мячей была идентичной, обойти конкурента удалось за счет лучшей разницы мячей.

США

Американцы начали турнир с разгромного поражения от хозяев Олимпиады французов – 0:3. Несмотря на такое фиаско, удалось без проблем выйти из квартета, а все благодаря тому, что попалась слабая группа.

Во втором туре по делу разгромили Новую Зеландию со счетом 4:1, что приблизило команду к четвертьфиналу. Надо было играть на победу и в последнем туре удалось уверенно обыграть Гвинею со счетом 3:0, удачным выдался дебют, два забитых мяча за стартовые полчаса встречи. Теперь придется сразиться против серьезного соперника.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В играх обеих команд на этом турнире забивалось, как минимум три мяча за игру.

История очных встреч на подобных турнирах не имеет значения, стоит оценивать текущую форму.

Букмекеры предлагают такие котировки на этот матч: П1 – 2,28, Х – 3,35, П2 – 3,25.

Марокко – США Прогноз

Я согласен с тем, что марокканцы фавориты этой пары, но ожидаю от команд осторожного футбола, поэтому изобилия опасных моментов не должно быть. Рискну поставить на успех марокканцев с форой 0, есть смысл рассмотреть и ставку с низовым тоталом.

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