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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Манчестер Юнайтед – Бетис 1 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч Манчестер Юнайтед – Бетис 1 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Манчестер Юнайтед - Бетис прогноз Фото: https://sports.ndtv.com/ Автор неизвестен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 22:00 Манчестер Юнайтед - Бетис
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- : -
Международные,
Бетис Бетис
Обзор H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.51
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Продолжаем освещать актуальные товарищеские матчи, на этот раз поговорим о противостоянии Манчестер Юнайтед – Бетис. Специалисты Dailysports предлагают свой прогноз на предстоящую битву.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» откровенно провалились в АПЛ, заняв скромное восьмое место, причем все по делу, не было стабильности, четкого стиля, а также постоянные конфликты. Спастись от тотального фиаско удалось благодаря победе в Кубке Англии, что позволило пробиться в Лигу Европы.

Этим летом команда играет так же нестабильно, как и в прошлом сезоне, сначала уступили Русенборгу – 0:1, потом одолели Рейнджерс – 2:0, в последнем матче уступили Арсеналу со счетом 1:2. Пока игроки пытаются набрать кондиции, ошибаться можно, но для уверенности побеждать тоже желательно.

Бетис

«Зелено-белые» в прошлом сезоне были седьмыми в Ла Лиге, это позволило пробиться только в Лигу конференций, что точно не соответствует амбициям клуба. Бетис способен показывать футбол высокого уровня, но на целый сезон команду не хватает.

Клуб провел две контрольные встречи в межсезонье, в первом матче обыграли Аустрию Зальцбург со счетом 5:1, а во второй встрече уступили Ливерпулю со счетом 0:1. Учитывая статус Лиги конференций, надо бороться за победу в таком турнире, хотя в приоритете должна быть борьба за место в первом квартете Ла Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом году клубы играли между собой в плей-офф Лиги Европы, тогда оба матча выиграл Манчестер – 4:1 дома и 1:0 на выезде. Также два года назад в товарищеской встрече выиграл Бетис – 1:0.
  • МЮ проиграл два матча из трех этим летом, у Бетиса одна победа и одно поражение.
  • Коэффициенты букмекеров: П1 – 2,18, Х – 3,65, П2 – 3,1.

Манчестер Юнайтед – Бетис Прогноз

В этой паре английский клуб небольшой фаворит, все благодаря статусу и известности. Бетис точно способен не только дать бой, а и играть на победу. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами, хотя жду не самого зрелищного футбола.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.51
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