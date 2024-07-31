Прогноз и ставки на матч Манчестер Юнайтед – Бетис 1 августа 2024 года
Продолжаем освещать актуальные товарищеские матчи, на этот раз поговорим о противостоянии Манчестер Юнайтед – Бетис. Специалисты Dailysports предлагают свой прогноз на предстоящую битву.
Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» откровенно провалились в АПЛ, заняв скромное восьмое место, причем все по делу, не было стабильности, четкого стиля, а также постоянные конфликты. Спастись от тотального фиаско удалось благодаря победе в Кубке Англии, что позволило пробиться в Лигу Европы.
Этим летом команда играет так же нестабильно, как и в прошлом сезоне, сначала уступили Русенборгу – 0:1, потом одолели Рейнджерс – 2:0, в последнем матче уступили Арсеналу со счетом 1:2. Пока игроки пытаются набрать кондиции, ошибаться можно, но для уверенности побеждать тоже желательно.
Бетис
«Зелено-белые» в прошлом сезоне были седьмыми в Ла Лиге, это позволило пробиться только в Лигу конференций, что точно не соответствует амбициям клуба. Бетис способен показывать футбол высокого уровня, но на целый сезон команду не хватает.
Клуб провел две контрольные встречи в межсезонье, в первом матче обыграли Аустрию Зальцбург со счетом 5:1, а во второй встрече уступили Ливерпулю со счетом 0:1. Учитывая статус Лиги конференций, надо бороться за победу в таком турнире, хотя в приоритете должна быть борьба за место в первом квартете Ла Лиги.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В прошлом году клубы играли между собой в плей-офф Лиги Европы, тогда оба матча выиграл Манчестер – 4:1 дома и 1:0 на выезде. Также два года назад в товарищеской встрече выиграл Бетис – 1:0.
- МЮ проиграл два матча из трех этим летом, у Бетиса одна победа и одно поражение.
- Коэффициенты букмекеров: П1 – 2,18, Х – 3,65, П2 – 3,1.
Манчестер Юнайтед – Бетис Прогноз
В этой паре английский клуб небольшой фаворит, все благодаря статусу и известности. Бетис точно способен не только дать бой, а и играть на победу. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами, хотя жду не самого зрелищного футбола.
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