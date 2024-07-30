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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Луисвилл Сити – Айнтрахт Франкфурт 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Луисвилл Сити – Айнтрахт Франкфурт 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Луисвил Сити ФК - Айнтрахт Фр прогноз Фото: https://www.dazn.com/ Автор неизвестен
Луисвил Сити ФК Луисвил Сити ФК
Клубные товарищеские матчи Вчера, 20:00 Луисвил Сити ФК - Айнтрахт Фр
Завершен
0 : 4
Международные,
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
42’
Уго Экитике
48’
Элье Схири
50’ 80’
Игорь Матанович
Обзор Детали матча Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.77
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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31 июля свою товарищескую встречу проведут Луисвилл Сити – Айнтрахт Франкфурт. Аргументированный прогноз на это событие предлагают специалисты Dailysports.

Луисвилл Сити

Американский клуб был основан только 10 лет назад и играет в USL Чемпионшип, данная лига считается второй по престижности в стране. У команды сейчас чемпионат в разгаре, Луисвилл играет хорошо, возглавляя Восточную конференцию, отрыв от ближайшего преследователя всего очко, при этом есть две игры в запасе.

В последнем туре удалось обыграть Монтерей-Бей со счетом 4:1, эта победа стала третьей в четырех матчах. Главное преимущество над предстоящим соперником состоит в том, что футболисты находятся в хорошем футбольном тонусе и набрали неплохую форму.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» начинают подготовку к новому сезону, недавно они обыграли мексиканский Хуарес – 2:1, в межсезонье еще была победа над малоизвестным немецким Альсбахом – 11:0, но это было два месяца назад.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Айнтрахт стал шестым, что позволит сыграть в основной сетке Лиги Европы. Результат можно назвать неплохим, хотя «орлы» наверняка хотели большего, отставание от топ-5 в итоге составило целых 16 очков. Айнтрахт знают, как смелую команду, которая не боится влезть в зарубу с соперником любого уровня. Пока футболисты пытаются набрать форму перед новым сезоном.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вполне логично, что соперники между собой никогда не играли.
  • Луисвилл обменивался голами с соперником в 4 матчах из последних пяти.
  • Айнтрахт только набирает форму.

Луисвилл Сити – Айнтрахт Франкфурт Прогноз

Встретятся команды разного уровня, а вот мотивация, больше наверняка будет у американцев, которым выпал шанс попробовать свои силы против европейского клуба. Я думаю, команды порадуют результативным футболом, рискну сделать ставку на обмен забитыми мячами.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.77
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Мелбет 4.80
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