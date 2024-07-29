Прогноз и ставки на матч Лилль - Сельта 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.72 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

30 июля свою товарищескую встречу проведут Лилль - Сельта. Специалисты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на это событие.

Лилль

«Доги» ведут активную подготовку к предстоящему сезону, ведь клуб сыграет в квалификации Лиги Чемпионов, это стало возможным, благодаря четвертому месту в прошлом розыгрыше французской Лиги 1.

Этим летом Лилль уже успел провести пять матчей, в которых потерпел всего одно поражение, это было в последней встрече против Вольфсбурга - 0:1. До упомянутой неудачи команда провела четыре контрольных встречи против бельгийских клубов, против которых было две ничьи и две победы.

Сельта

«Небесные» немного заставили понервничать своих фанатов в прошлом сезоне, хотя в итоге заняли 13-ю строчку, отрыв от опасной зоны составил 8 очков. Ударным для Сельты получился финиш, когда удалось набрать 7 очков в трех противостояниях.

Этим летом команда провела четыре контрольных матча, в которых смотрелась солидно, ничья против Бенфики – 2:2, далее обыграли португальскую Визелу – 4:0, а также Спортинг Хихон – 2:1, в последнем матче одолели Жил Висенте со счетом 1:0. Большой активности на рынке трансферов клуб не проявлял, купили за 76 млн евро Нуньеса у Атлетик Бильбао и за 3 млн отдали в аренду нападающего Ларсена Вулверхэмптону.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Клубы пересекались всего раз в истории, 5 лет назад Сельта одержала победу в товарищеском матче со счетом 1:0.

Сельта забивала во всех контрольных матчах этим летом, а Лилль в четырех встречах из пяти.

Котировки букмекеров - П1 - 2,57, Х - 3,35, П2 - 2,72.

Лилль - Сельта Прогноз

В таком противостоянии нет фаворита, обе команды неплохо играют в контрольных встречах этим летом, так что стоит ожидать интересной борьбы. Битва наверняка пройдет на встречных курсах, по этой причине выглядит приемлемой ставка на обмен забитыми мячами.

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