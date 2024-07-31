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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон прогноз Фото: https://mrfixitstips.co.uk/ Автор неизвестен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 20:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
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Международные,
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Обзор H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.64
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Мелбет 4.80
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Среди товарищеских игр четверга, есть смысл обратить внимание на противостояние Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Специалисты Dailysports составили прогноз на противостояние этих клубов.

Кристал Пэлас

«Стекольщики» провели прошлый сезон в привычной для себя манере, на еврокубки не тянут, но запаса прочности достаточно, чтоб остаться в АПЛ. Особенно эффектным получился финиш 6 побед в 7 встречах и ни одного поражения, в итоге десятое место.

Кристал Пэлас в текущем межсезонье провел два матча, сначала с трудом ушел от поражения с Чарльтоном из третьего английского дивизиона, сравняв счет только в компенсированное время – 1:1. Потом обыграли Кроули Таун, клуб в прошлом сезоне сумел тоже подняться в третий дивизион – 6:3.

Вулверхэмптон

В прошлом сезоне «волки» были не так опасны, как хотелось бы их фанатам, поэтому и заняли только 14-е место в АПЛ, да и серия из трех поражений подряд в концовке огорчила.

Этим летом команда не выбирает легких соперников, обыграли новичка Серии А Комо со счетом 1:0, а после этого одолели Вест Хэм со счетом 3:1. Клуб дорого продал своего защитника Макса Килмана – 47,5 млн евро, из них 33 млн пошло на покупку новичков. Участие в АПЛ требует постоянного совершенства, иначе быстро можно скатиться до борьбы за выживание.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последнее время Кристал Пэлас владеет серьезным преимуществом в очных противостояниях, 6 побед в 7 встречах, Вулверхэмптон проиграл оба матча и в прошлом сезоне – 2:3 в гостях и 1:3 на своем поле.
  • Оба клуба еще не проигрывали в межсезонье.
  • Букмекеры предлагают такие коэффициенты на этот матч: П1 – 2,22, Х – 3,6, П2 – 3,05.

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон Прогноз

Матч интересен уже тем, что встречаются двое представителей АПЛ, за счет преимущества в очных противостояниях, небольшим фаворитом здесь котируется Кристал Пэлас. Поскольку команды неплохо смотрятся в контрольных матчах, можно ожидать от них зрелищного матча, ставлю на тотал больше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.64
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Мелбет 4.80
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