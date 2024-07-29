Прогноз и ставки на матч Ковентри – Эвертон 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.72 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

Футбольные клубы продолжают активную подготовку к предстоящему сезону, проводя товарищеские встречи. Эксперты Dailysports предлагают свой эксклюзивный прогноз на матч Ковентри – Эвертон.

Ковентри

В прошлом сезоне Ковентри до определенного времени претендовал на топ-6, но концовка выдалась провалом, всего одно очко в шести встречах и только девятое место. Команда сильно увлеклась Кубком Англии, где дошла до полуфинала турнира, там уступали Манчестер Юнайтед – 0:3, но умудрились сыграть 3:3, а потом уступили в серии пенальти.

Этим летом Ковентри играет с переменным успехом, сначала была нулевая ничья против Хетафе, а потом обыграли Стивенейдж – 3:1, а в последнем матче уступили Дармштадту со счетом 0:2.

Эвертон

«Ириски» провели непростой прошлый сезон, в какой-то момент даже пришлось вести борьбу за выживание, так как с клуба сняли 8 очков. Даже с такими дополнительными трудностями команда заняла 15-ю строчку в чемпионате, отрыв от зоны вылета составил целых 14 баллов.

Пока Эвертон сильно не напрягается в контрольных встречах этого лета, сыграли 3:3 с ирландским Слайго Роверс, хотя уступали – 1:3, во втором матче и вовсе проиграли представителю четвертого английского дивизиона Солфорду со счетом 1:2. По таким матчам рано делать выводы, подобные ошибки допустимы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У соперников богатая история очных противостояний, которая мало чем поможет, так как последний матч был сыгран еще 15 лет назад.

В контрольных встречах с участием Эвертона забивается, как минимум три мяча за игру, а в играх Ковентри всего в одном матче из трех было, не меньше 3 голов.

Котировки на эту встречу выглядят следующим образом: П1 – 2,78, Х – 3,58, П2 – 2,4.

Ковентри – Эвертон Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет, заметно, что обе команды еще не способны показать свой максимум. Многое будет зависеть от того, в каком составе сыграет Эвертон, если выйдут на поле лучшие игроки, шансы на успех резко возрастут. Я рискну здесь поставить на тотал больше 2,5 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram