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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Ковентри – Эвертон 30 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Ковентри – Эвертон 30 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ковентри Сити - Эвертон прогноз Фото: https://footballia.eu/ Автор неизвестен
Ковентри Сити Ковентри Сити
Клубные товарищеские матчи Вчера, 14:45 Ковентри Сити - Эвертон
Завершен
3 : 0
Международные,
Эвертон Эвертон
Эллис Симмс
22’
Ephron Mason-Clark
62’
Виктор Торп
76’
Обзор Детали матча H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.72
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1хБет 5.00
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Футбольные клубы продолжают активную подготовку к предстоящему сезону, проводя товарищеские встречи. Эксперты Dailysports предлагают свой эксклюзивный прогноз на матч Ковентри – Эвертон.

Ковентри

В прошлом сезоне Ковентри до определенного времени претендовал на топ-6, но концовка выдалась провалом, всего одно очко в шести встречах и только девятое место. Команда сильно увлеклась Кубком Англии, где дошла до полуфинала турнира, там уступали Манчестер Юнайтед – 0:3, но умудрились сыграть 3:3, а потом уступили в серии пенальти.

Этим летом Ковентри играет с переменным успехом, сначала была нулевая ничья против Хетафе, а потом обыграли Стивенейдж – 3:1, а в последнем матче уступили Дармштадту со счетом 0:2.

Эвертон

«Ириски» провели непростой прошлый сезон, в какой-то момент даже пришлось вести борьбу за выживание, так как с клуба сняли 8 очков. Даже с такими дополнительными трудностями команда заняла 15-ю строчку в чемпионате, отрыв от зоны вылета составил целых 14 баллов.

Пока Эвертон сильно не напрягается в контрольных встречах этого лета, сыграли 3:3 с ирландским Слайго Роверс, хотя уступали – 1:3, во втором матче и вовсе проиграли представителю четвертого английского дивизиона Солфорду со счетом 1:2. По таким матчам рано делать выводы, подобные ошибки допустимы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У соперников богатая история очных противостояний, которая мало чем поможет, так как последний матч был сыгран еще 15 лет назад.
  • В контрольных встречах с участием Эвертона забивается, как минимум три мяча за игру, а в играх Ковентри всего в одном матче из трех было, не меньше 3 голов.
  • Котировки на эту встречу выглядят следующим образом: П1 – 2,78, Х – 3,58, П2 – 2,4.

Ковентри – Эвертон Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет, заметно, что обе команды еще не способны показать свой максимум. Многое будет зависеть от того, в каком составе сыграет Эвертон, если выйдут на поле лучшие игроки, шансы на успех резко возрастут. Я рискну здесь поставить на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.72
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