Прогноз и ставки на матч К-Лиг Старз – Тоттенхэм 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 4,5 Коэф.: 1.6 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

31 июля состоится необычный матч, в которой сойдутся К-Лиг Старз – Тоттенхэм. Специалисты Dailysports подготовили свой прогноз на это противостояние.

К-Лиг Старз

Описывать команду звезд элиты корейского футбола нет смысла, ведь это не всегда те же футболисты. На поле выйдут игроки, которые хорошо себя проявляют в своих клубах. Уровень взаимодействия здесь точно не будет высоким, хотя никому и не нужна победа любой ценой.

В прошлом году К-Лиг Старз умудрились обыграть Атлетико со счетом 3:2, победный мяч был забит на 90+4 минуте. Сыграть против представителя АПЛ всегда интересно и почетно, к тому же Тоттенхэм представитель шестерки самых мощных клубов Англии.

Тоттенхэм

«Шпоры» поехали в турне по Азии, где уже в Японии обыграли местный Кобе со счетом 3:2. Также этим летом лондонцы обыграли Хартс – 5:1 и КПР – 2:0. Большая популярность Тоттенхэма в Южной Корее объясняется тем, что здесь играет звездный южнокореец Сон Хин Мын, на него и придет основная часть фанатов.

Многие футболисты получат возможность сыграть, все-таки соперник ниже классом. Для поддержки статуса и престижа желательно побеждать в таком матче, тем более, что Тоттенхэм выиграл все свои контрольные матчи этим летом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Тоттенхэм играл против команды звезд корейской лиги два года назад, тогда «шпоры одержали победу со счетом 6:3.

Статистика свидетельствует о том, что в подобных выставочных матчах забивается не меньше 5 голов.

Коэффициенты букмекеров выглядят следующим образом: П1 – 4,7, Х – 4,85, П2 – 1,52.

К-Лиг Старз – Тоттенхэм Прогноз

Все понимают, что это в первую очередь шоу, а не серьезный матч, поэтому футболисты постараются порадовать публику. Конечно, Тоттенхэм сильнее, об этом свидетельствуют и котировки. Пусть в команде звезд и будут неплохие футболисты, это просто набор игроков, а не команда. «Шпоры» не будут играть в полную силу, стараясь показать зрелищный футбол. Ставлю на тотал больше 4,5 голов в таком шоу.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram