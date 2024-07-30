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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч К-Лиг Старз – Тоттенхэм 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч К-Лиг Старз – Тоттенхэм 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
K-Лига Олл Старс - Тоттенхэм прогноз Фото: https://koreajoongangdaily.joins.com/ Автор неизвестен
K-Лига Олл Старс
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 07:00 K-Лига Олл Старс - Тоттенхэм
Завершен
3 : 4
Международные,
Тоттенхэм Тоттенхэм
Stanislav Iljutcenko
52’ 54’
Oberdan
81’
29’
Деян Кулусевски
37’ 45’
Сон Хын Мин
67’
Will Lankshear
Обзор Детали матча Составы H2H Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.6
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1хБет 5.00
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31 июля состоится необычный матч, в которой сойдутся К-Лиг Старз – Тоттенхэм. Специалисты Dailysports подготовили свой прогноз на это противостояние.

К-Лиг Старз

Описывать команду звезд элиты корейского футбола нет смысла, ведь это не всегда те же футболисты. На поле выйдут игроки, которые хорошо себя проявляют в своих клубах. Уровень взаимодействия здесь точно не будет высоким, хотя никому и не нужна победа любой ценой.

В прошлом году К-Лиг Старз умудрились обыграть Атлетико со счетом 3:2, победный мяч был забит на 90+4 минуте. Сыграть против представителя АПЛ всегда интересно и почетно, к тому же Тоттенхэм представитель шестерки самых мощных клубов Англии.

Тоттенхэм

«Шпоры» поехали в турне по Азии, где уже в Японии обыграли местный Кобе со счетом 3:2. Также этим летом лондонцы обыграли Хартс – 5:1 и КПР – 2:0. Большая популярность Тоттенхэма в Южной Корее объясняется тем, что здесь играет звездный южнокореец Сон Хин Мын, на него и придет основная часть фанатов.

Многие футболисты получат возможность сыграть, все-таки соперник ниже классом. Для поддержки статуса и престижа желательно побеждать в таком матче, тем более, что Тоттенхэм выиграл все свои контрольные матчи этим летом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Тоттенхэм играл против команды звезд корейской лиги два года назад, тогда «шпоры одержали победу со счетом 6:3.
  • Статистика свидетельствует о том, что в подобных выставочных матчах забивается не меньше 5 голов.
  • Коэффициенты букмекеров выглядят следующим образом: П1 – 4,7, Х – 4,85, П2 – 1,52.

К-Лиг Старз – Тоттенхэм Прогноз

Все понимают, что это в первую очередь шоу, а не серьезный матч, поэтому футболисты постараются порадовать публику. Конечно, Тоттенхэм сильнее, об этом свидетельствуют и котировки. Пусть в команде звезд и будут неплохие футболисты, это просто набор игроков, а не команда. «Шпоры» не будут играть в полную силу, стараясь показать зрелищный футбол. Ставлю на тотал больше 4,5 голов в таком шоу.

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Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.6
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