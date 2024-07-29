Прогноз и ставки на матч Ига Свентек – Сию Ван 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 17 Коэф.: 1.87 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Во вторник будет много интересных матчей на олимпийском женском турнире по теннису, где, в том числе, свой матч проведут Ига Свентек – Сию Ван. Прогноз от специалистов Dailysports можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Ига Свентек

Польская спортсменка выдает очередной мощный сезон, она фактически доминирует в женском теннисе, особенно, на грунтовом покрытии, где она выиграла целых три турнира в этом году. Свентек заслуженно является первой ракеткой мира, но спортсменка показывает такой уровень тенниса в 23 года.

С формой у польки полный порядок, в первом круге она обыграла румынку Бегу – 6:2, 7:5, где чуть не отдала второй сет, во втором матче и вовсе разгромила француженку Парри – 6:1, 6:1. Иногда превосходство Свентек над соперницами подавляющее, от этого и матчи завершаются разгромами.

Сию Ван

Китайская спортсменка не выигрывала турниров в этом году, но ей 23 года и есть время для прогресса, сейчас она занимает 52-ю строчку в мировом рейтинге. Из успешных турниров можно вспомнить финал в Остине, а также полуфинал в Окленде.

На Олимпиаде Сию Ван прошла уверенно двух соперниц, которые были фаворитами, а также занимали выше места в мировом рейтинге, сначала обыграла чешку Носкову – 6:3, 6:3, а потом россиянку Шнайдер. Матчи на этом турнире показали, что китаянка в отличной форме и готова сражаться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Спортсменки играли между собой всего раз, это было в апреле этого года в Мадриде, тогда Свентек выиграла – 6:1, 6:4.

У Свентек всего одно поражение в 24 встречах на грунте в этом году, Ван выиграла на этом покрытии 9 матчей из 16.

Котировки букмекеров: П1 – 1,02, П2 – 17.

Ига Свентек – Сию Ван Прогноз

Хоть Свентек и большой фаворит этой пары, есть подозрение, что Сию Ван сможет оказать хотя бы минимальное сопротивление. Полька должна проходить дальше, но китаянка имеет все шансы дать бой. Рискну поставить на тотал больше 17 геймов.

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