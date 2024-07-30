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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Ига Свентек – Даниэль Коллинз 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Ига Свентек – Даниэль Коллинз 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ига Свентек - Даниэль Коллинз прогноз Фото: https://www.indiatvnews.com/ Автор - GETTY IMAGES-
Ига Свентек Ига Свентек
Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 09:30 Ига Свентек - Даниэль Коллинз
Париж, Stade Roland-Garros
Даниэль Коллинз Даниэль Коллинз
Прогноз на матч Тотал больше 17,5
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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31 июля свою встречу на Олимпиаде проведут Ига Свентек – Даниэль Коллинз. Аргументированный прогноз на это событие составлен экспертами Dailysports.

Ига Свентек

Польская теннисистка уверенно находится на вершине мирового рейтинга, на Олимпиаду она приехала в ранге одного из главных фаворитов, но свое превосходство надо доказывать на корте.

Нельзя сказать, что Свентек на этом турнире сносит своих соперниц, как это было на предыдущих грунтовых турнирах, преимущество не такое подавляющее. В первом круге одолела румынку Бегу – 7:5, 6:2, потом не оставила шансов француженке Парри – 6:1, 6:1, пришлось повозиться в последнем матче с китаянкой Ван – 6:3, 6:4. Концентрации польки в 23 года можно только завидовать, хотя все-таки есть ощущение, что она может дать осечку.

Даниэль Коллинз

Американская теннисистка проводит один из лучших сезонов в карьере, она выиграла турниры в Майами и Чарльстоне, также был финал в Страсбурге и полуфинал в Риме. Благодаря своим успехам спортсменка поднялась в топ-10, и является девятой ракеткой мира, ей 30 лет.

На Олимпиаде удалось пройти Лауру Зигемунд – 6:3, 2:0 и соперница снялась с матча, потом обыграла Каролин Возняцки – 6:3, 3:6, 6:3. В последней встрече Коллинз одолела колумбийку Осорио Серрано – 6:0, 4:6, 6:3. Американка точно способна дать серьезный бой первой ракетке мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очных противостояниях большое преимущество на стороне Свентек – 6:1, причем дважды соперницы играли в этом году, оба раза выигрывала полька, все матчи проходили на харде.
  • Обе теннисистки сильно играют на грунте в этом сезоне, у Свентек 24 победы в 25 встречах, а Коллинз выиграла 19 матчей из 23.
  • Котировки букмекеров: П1 – 1,08, П2 – 9,2

Ига Свентек – Даниэль Коллинз Прогноз

В данном противостоянии полька большой фаворит, что стало вполне привычной картиной. Но стоит понимать, что это четвертьфинал, а против такой Свентек еще можно сражаться, не все так идеально у нее. Рискну поставить здесь на тотал больше 17,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 17,5
Коэф.: 1.75
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100$
БетВиннер 4.65
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