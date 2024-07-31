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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Ига Свентек – Чжэн Циньввэнь 1 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч Ига Свентек – Чжэн Циньввэнь 1 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ига Свентек - Чжэн Циньввэнь прогноз Фото: https://www.reuters.com/ Автор неизвестен
Ига Свентек Ига Свентек
Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 06:00 Ига Свентек - Чжэн Циньввэнь
Париж, Court Philippe-Chatrier
Чжэн Циньввэнь Чжэн Циньввэнь
Прогноз на матч П2(+6,5)
Коэф.: 1.73
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100$
БетВиннер 4.65
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1 августа свою полуфинальную встречу на Олимпиаде проведут Ига Свентек – Чжэн Циньввэнь. Аналитики Dailysports подготовили свой прогноз на этот важный матч.

Ига Свентек

Польская теннисистка пока оправдывает статус главного фаворита Олимпиады в одиночном женском разряде, ведь она уже в полуфинале. Нельзя сказать, что Свентек была безупречна, многие привыкли, что она не оставляет шансов соперницам.

В первом круге удалось обыграть румынку Бегу – 6:2, 7:5, потом разгромила француженку Парри – 6:1, 6:1, китаянку Ван обыграла 6:3, 6:4. Были проблемы в последнем матче против американки Коллинз – 6:1, 2:6, 4:1, в этот момента соперница снялась с матча, сославшись на травму. Свентек является первой ракеткой мира, ей 23 года.

Чжэн Циньввэнь

Китайская спортсменка играет в этом сезоне не очень стабильно, хотя на многое способна, на Открытом чемпионате Австралии в этом году она дошла до финала. Перед Олимпиадой Чжэн выиграла грунтовый турнир в Палермо, чем обрела уверенность.

Путь спортсменки к полуфинал не был простым, на старте она разгромила ветерана Эррани – 6:0, 6:0, уверенно прошла и Аранчу Рус, а вот против Наварро пришлось даже отыгрывать матчбол, в итоге 6:7, 7:6, 6:1. Сложным был и последний матч против Кербер, где в решающем третьем сете удалось вернуться со счета 1:4, в итоге 6:7, 6:4, 7:6. Спортсменке 21 год, она занимает седьмую строчку в мировом рейтинге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Польская спортсменка доминирует в очных противостояниях – 6:0, при этом она ведет 2:0 на грунте.
  • У Свентек 25 побед в 26 встречах на грунте в этом сезоне, Чжэн выиграла на этом покрытии 15 матчей из 19.
  • Букмекеры предлагают такие котировки: П1 – 1,11, П2 – 7,7

Ига Свентек – Чжэн Циньввэнь Прогноз

Полька большой фаворит это пары, что аргументируется большим преимуществом в очных встречах и лучшей игрой на грунте. Чжэн технична и умная теннисистка, но рецепт победы над Свентек она пока не нашла. Я считаю, что китаянка не будет выглядеть безнадежно в этой паре, беру ее победу с форой +6,5 геймов.

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Прогноз на матч П2(+6,5)
Коэф.: 1.73
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БетВиннер 4.65
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