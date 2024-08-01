Прогноз и ставки на матч Ига Свентек – Анна Каролина Шмидлова 2 августа 2024 года

Прогноз на матч П1(-7,5) Коэф.: 1.9 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

2 августа на Олимпиаде в женском одиночном разряде по теннису состоится игра за третье место, здесь сыграют Ига Свентек – Анна Каролина Шмидлова. Прогноз на матч этих спортсменок подготовлен экспертами Dailysports.

Ига Свентек

Польская спортсменка не выполнила свою главную задачу на турнир, хоть и была главным фаворитом, теперь она может выиграть максимум бронзу. Было сразу заметно, что Свентек не так хороша, как ранее на грунтовом покрытии.

Спортсменка одолела в двух партиях таких соперниц как: Бегу, Парри и Ван. Были проблемы в четвертьфинале против Коллинс, там дело дошло до третьего сета, где Свентек вела 4:1, в этот момент соперница снялась. Фиаско с полькой произошло в полуфинале, там она проиграла китаянке Чжэн – 2:6, 5:7, причем Ига вела 4:0 во второй партии, но умудрилась проиграть. Напомню, Свентек 23 года, она является первой ракеткой мира.

Анна Каролина Шмидлова

Словацкой теннисистке скоро исполниться 30 лет, она 67-я ракетка мира, иными словами, прорыва на Олимпиаде от нее никто не ждал. Шмидлова сумела удивить, дошла до полуфинала, что можно считать большим успехом.

На этом турнире удалось пройти таких соперниц как: Бултер – 6:4, 6:2, Хадда Мая – 6:4, 6:4, Паолини – 7:5, 3:6, 7:5, Крейчикова – 6:4, 6:2. Непреодолимым барьером стала Донна Векич, которой Шмидлова уступила 4:6, 0:6. Выигрыш медали на Олимпиаде может стать главным достижением в карьере, однако шансы на это выглядят крайне низкими.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее теннисистки никогда между собой не играли.

У Свентек 25 побед в 27 встречах на грунте в этом сезоне, Шмидлова выиграла 16 матчей из 25 на этом покрытии.

Так выглядят котировки на этот матч: П1 – 1,01, П2 – 16.

Ига Свентек – Анна Каролина Шмидлова Прогноз

Я здесь солидарен с букмекерами и не жду интриги, Свентек будет злой на себя и на весь мир, а под «горячую руку» попадет Шмидлова. Ожидаю доминирования от польской спортсменки и предлагаю сделать ставку на ее победу с форой -7,5 геймов.

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