Прогноз и ставки на матч Хоффенхайм – Норвич 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 2.17 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

Продолжаем отслеживать товарищеские встречи, на этот раз поговорим о противостоянии Хоффенхайм – Норвич. Эксклюзивный прогноз на данную встречу подготовлен аналитиками Dailysports.

Хоффенхайм

«Сине-белые» в прошлом сезоне не выглядели стабильно, заняв только седьмую строчку в Бундеслиге. Даже такая позиция позволила пробиться в основную сетку Лиги Европы, поэтому у команды будут приятные заботы.

Хоффенхайм этим летом успел провести два матча, хотя соперники были не самого высокого уровня. Сначала обыграли Вальдорф из региональной лиги со счетом 7:1, а потом одолели Эльферсберг из второго дивизиона – 3:1. Команда исповедует атакующий футбол, что видно по результатам, как официальных встреч, так и товарищеских.

Норвич

«Канарейки» прошлый сезон провели в рамках Чемпионшип, где заняли шестое место, данная позиция позволила сразиться в плей-офф, где они сразу уступили Лидсу по сумме двух встреч.

Норвич пока не впечатляет в контрольных матчах, сначала обыграли Нортхэмптон из четвертого по силе дивизиона – 3:0, а потом была серия из трех матчей без побед, за это время удалось забить только один гол: 0:3 от Брюгге, 1:1 со Стандартом и 0:1 от Магдебурга. Битва против представителя Бундеслиги станет серьезным испытанием.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее клубы между собой никогда не играли.

В контрольных играх с участием Хоффенхайма забивалось не меньше 4 мячей за матч, а вот у Норвича ставка тотал больше 2,5 голов заходила в 2 играх из четырех.

Букмекеры выставили такие коэффициенты на этот матч: П1 – 1,57, Х – 4,1, П2 – 5,1.

Хоффенхайм – Норвич Прогноз

В таком противостоянии Хоффенхайм котируется фаворитом, хотя Норвич не из тех соперников, которого можно считать проходным. Есть большая вероятность того, что команды покажут результативный футбол, по этой причине считаю уместной ставку на тотал больше 3 голов.

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