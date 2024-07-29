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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Халл Сити – Фиорентина 30 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Халл Сити – Фиорентина 30 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Халл Сити - Фиорентина прогноз Фото: https://batam.tribunnews.com/ Автор неизвестен
Халл Сити Халл Сити
Клубные товарищеские матчи Вчера, 14:45 Халл Сити - Фиорентина
Завершен
2 : 2
Международные,
Фиорентина Фиорентина
Абдулкадир Омюр
73’
Пьетро Терраччано
80’ (АГ)
30’
Додо
52’
Мойзе Кин
Обзор Детали матча Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.63
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Мелбет 4.80
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30 июля свой контрольный матч проведут Халл Сити – Фиорентина. Эксперты Dailysports подготовили свой аргументированный прогноз на матч упомянутых клубов.

Халл Сити

«Тигры» неплохо провели прошлый сезон в Чемпионшип, однако, этого не было достаточно для повышения в классе. Команда заняла седьмую строчку в чемпионате, отставание от зоны плей-офф составило всего три очка. Солидные результаты в прошлом сезоне позволяют надеяться на что-то серьезное в предстоящем чемпионате.

Результаты Халла этим летом крайне слабые, сначала ничья против Касымпаша, а потом было три поражения подряд, от Фенербахче – 1:5, Донкастера – 0:4, а также Ньюкасла – 0:2. Хоть результаты контрольных встреч не так важны, любая победа придает уверенности футболистам.

Фиорентина

«Фиалки» в прошлом сезоне снова упустили возможность выиграть Лигу конференций, они второй год подряд добрались до финала и второй раз проиграли, на этот раз Олимпиакосу в овертайме. Иногда создается впечатление, что клубу банально не хватает везения.

Фиорентина в прошлом сезоне Серии А была только восьмой, чего хватило для очередного попадания в Лигу конференций. Команда этим летом играет с переменным успехом, две победы одна ничья и одно поражение, хотя все соперники были ниже классом. В последнем матче проиграли Престону из Чемпионшип со счетом 1:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды между собой никогда не играли.
  • Клубы в общей сложности провели 8 матчей этим летом, в пяти случаях забивалось больше двух мячей.
  • Так выглядят котировки букмекеров: П1 – 3,95, Х – 3,95, П2 – 1,76.

Халл Сити – Фиорентина Прогноз

Обе команды не впечатляют стабильностью в контрольных встречах, хотя статус Фиорентины выше, поэтому итальянский клуб и считается фаворитом этой пары. Ожидаю сложного матча, в котором соперники могут порадовать результативностью, ставка на тотал больше 2,5 голов выглядит проходимой.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.63
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Мелбет 4.80
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