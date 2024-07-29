Прогноз и ставки на матч Халл Сити – Фиорентина 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.63 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

30 июля свой контрольный матч проведут Халл Сити – Фиорентина. Эксперты Dailysports подготовили свой аргументированный прогноз на матч упомянутых клубов.

Халл Сити

«Тигры» неплохо провели прошлый сезон в Чемпионшип, однако, этого не было достаточно для повышения в классе. Команда заняла седьмую строчку в чемпионате, отставание от зоны плей-офф составило всего три очка. Солидные результаты в прошлом сезоне позволяют надеяться на что-то серьезное в предстоящем чемпионате.

Результаты Халла этим летом крайне слабые, сначала ничья против Касымпаша, а потом было три поражения подряд, от Фенербахче – 1:5, Донкастера – 0:4, а также Ньюкасла – 0:2. Хоть результаты контрольных встреч не так важны, любая победа придает уверенности футболистам.

Фиорентина

«Фиалки» в прошлом сезоне снова упустили возможность выиграть Лигу конференций, они второй год подряд добрались до финала и второй раз проиграли, на этот раз Олимпиакосу в овертайме. Иногда создается впечатление, что клубу банально не хватает везения.

Фиорентина в прошлом сезоне Серии А была только восьмой, чего хватило для очередного попадания в Лигу конференций. Команда этим летом играет с переменным успехом, две победы одна ничья и одно поражение, хотя все соперники были ниже классом. В последнем матче проиграли Престону из Чемпионшип со счетом 1:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды между собой никогда не играли.

Клубы в общей сложности провели 8 матчей этим летом, в пяти случаях забивалось больше двух мячей.

Так выглядят котировки букмекеров: П1 – 3,95, Х – 3,95, П2 – 1,76.

Халл Сити – Фиорентина Прогноз

Обе команды не впечатляют стабильностью в контрольных встречах, хотя статус Фиорентины выше, поэтому итальянский клуб и считается фаворитом этой пары. Ожидаю сложного матча, в котором соперники могут порадовать результативностью, ставка на тотал больше 2,5 голов выглядит проходимой.

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