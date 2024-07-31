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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Гимарайнш – Флориана 1 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч Гимарайнш – Флориана 1 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Витория Гимарайнш - Флориана прогноз Фото: https://www.apuestas24.cl/ Автор неизвестен
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Лига конференций. Квалификация Сегодня, 15:15 Витория Гимарайнш - Флориана
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Международные, Guimaraes, Estadio D. Afonso Henriques
Флориана Флориана
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2,5)
Коэф.: 1.95
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В рамках второго круга квалификации Лиги конференций, свою ответную встречу проведут Гимарайнш – Флориана. Прогноз на матч упомянутых соперников подготовлен специалистами Dailysports.

Гимарайнш

«Завоеватели» в прошлом сезоне стали пятыми на внутренней арене, выше только тройка грандов и сильная Брага. Так клуб заслужил свое место в еврокубках, где нужно еще добраться до групповой стадии.

Гимарайнш отлично смотрелся этим летом в контрольных встречах, выиграв все четыре матча, причем удалось справиться с такими серьезными соперниками, как Мидлсбро и Райо Вальекано. Первый оппонент в квалификации Лиги конференций выглядит легким, в выездной встрече «завоеватели» контролировали ход матча, но выиграли только с минимальной разницей.

Флориана

Мальтийский клуб в прошлом сезоне буквально упустил чемпионство, команда выдала финиш из трех поражений, из-за чего стала второй, первый Хамрун оторвался на 5 баллов.

Флориана начала борьбу в квалификации Лиги конференций с первого раунда, там удалось пройти Тре Пенне из Сан Марино – 3:1 дома и 1:1 на чужой арене. Больших успехов от команды никто не ждет, а в противостоянии с португальским клубом шансы на положительный исход минимальны, так как соперник явно выше классом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Первая игра показала, что Гимарайнш на порядок сильнее, хотя португальский клуб в итоге выиграл только 1:0.
  • С учетом всех турниров Гимарайнш находится на серии из шести побед.
  • Котировки букмекеров: П1 – 1,13, Х – 8, П2 – 23.

Гимарайнш – Флориана Прогноз

Хозяева безоговорочные фавориты предстоящей битвы, даже ничья выводит португальский клуб в следующий раунд, но Гимарайнш должен показать свой класс. У Флорианы будет мало шансов, поэтому рискну поставить на победу фаворита с форой -2,5 гола.

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Прогноз на матч П1(-2,5)
Коэф.: 1.95
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