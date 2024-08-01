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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Франция – Аргентина 2 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч Франция – Аргентина 2 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Франция U23 - Аргентина U23 прогноз Фото: https://www.reuters.com/ Автор - Nir Elias
Франция U23 Франция U23
Олимпийский футбольный турнир Сегодня, 15:00 Франция U23 - Аргентина U23
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Международные, Bordeaux, Матмут Атлантик
Аргентина U23 Аргентина U23
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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На 2 августа запланированы все матчи четвертьфиналов Олимпиады по футбольной мужской дисциплине. Свой матч проведут Франция – Аргентина, прогноз на встречу эти команд составлены аналитиками Dailysports.

Франция

Для французов эта Олимпиада очень важна, в первую очередь из-за того, что она проходит дома. Поддержка публики однозначно помогает, да и не самая сильная группа позволила не выкладываться по максимуму.

Подопечные легендарного Тьери Анри начали с убедительной победы над сборной США – 3:0, потом была сложная победа над сборной Гвинеи – 1:0, соперник забил два мяча, которые были отменены. В последнем матче удалось обыграть Новую Зеландию со счетом 3:0, так команда стала первой в квартете. Меньше чем на золото, французы точно не согласятся.

Аргентина

В своей группе аргентинцы выглядели фаворитами, но уже первый матч сенсационно проиграли Марокко – 1:2, да это та игра, которая завершилась вничью, а потом доигрывалась после отмененного гола.

Команда сумела взять себя в руки, во втором туре обыграли Египет – 3:1, а в решающей третьей встрече одолели Украину – 2:0. Главной звездой команды является нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес, который становился чемпионом мира с главной командой Аргентины, где был основным. В итоге, удалось финишировать вторыми, отстали от первых марокканцев только по дополнительным показателям.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Франция еще не пропускала на этом турнире.
  • Аргентинцы забивают на Олимпиаде в среднем два мяча за матч.
  • Котировки букмекеров: П1 – 2,09, Х – 3,3, П2 – 3,8.

Франция – Аргентина Прогноз

Именно такая пара образовалась в финале последнего чемпионата мира, хотя стоит понимать, что ничего общего между командами нет, ведь сейчас играет молодежь. Тот случай, когда все может не ограничиться основным временем, поставлю на тотал меньше 2,5 голов, результат будет на первом месте.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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