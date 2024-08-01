Прогноз и ставки на матч Египет – Парагвай 2 августа 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.73 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

2 августа свой четвертьфинальный матч на Олимпийском футбольном турнире проведут Египет – Парагвай. Прогноз на матч этих соперников подготовили аналитики Dailysports.

Египет

Олимпийский турнир египтяне начали не лучшим образом, команда не смогла обыграть скромную Доминиканскую Республику – 0:0. Сложным выдался матч и против Узбекистана, но здесь помог быстрый гол, а потом удержали свой перевес – 1:0.

В последнем туре была встреча против грозных испанцев, чтоб пройти в плей-офф было достаточно не проиграть, но Египет перевыполнил задачу, одержав победу со счетом 2:1. Семь набранных очков позволили выиграть свою группу, хотя на этом не стоит останавливаться. Египтянам сложно играть первым номером, при этом команда хорошо готова дать бой сильным соперникам.

Парагвай

После того, как Парагвай проиграл первую встречу на Олимпиаде со счетом 0:5, мало кто ожидал, что команда окажется в четвертьфинале. Старт действительно был катастрофическим, но команда показала, что значит характер и вера в себя.

Невероятно сложным был второй матч против Израиля, там удалось выиграть 4:2, причем парагвайцы забили два мяча уже в компенсированное время. В последнем туре против Мали, удалось забить уже на 5-й минуте, этот мяч в итоге стал единственным – 1:0, такие результаты позволили занять вторую строчку в группе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Египет еще не проигрывал на этом турнире.

Парагвай пропустил целых 7 мячей, но при этом пробился в четвертьфинал.

Котировки букмекеров: П1 – 2,83, Х – 3,25, П2 – 2,6.

Египет – Парагвай Прогноз

В такой паре букмекеры затрудняются выделить фаворита, цена ошибки в таком матче будет слишком высокой, поэтому команды постараются сыграть осторожно у своих ворот. Считаю логичной здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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