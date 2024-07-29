Прогноз и ставки на матч Джессика Пегула – Элина Свитолина 29 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 20,5 Коэф.: 1.75 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

29 июля свой теннисный матч второго круга на Олимпиаде в Париже проведут Джессика Пегула – Элина Свитолина. Специалисты Dailysports подготовили свой прогноз на это событие.

Джессика Пегула

Американская спортсменка играет с переменным успехом в этом сезоне, она сумела выиграть один турнир в Берлине, который проходил на траве, был еще в полуфинал в Чарльстоне, единственный турнир на грунте для Пегулы в текущем сезоне.

Спортсменке 30 лет, а в мировом рейтинге она занимает высокое шестое место, хотя часто кажется, что на эту позицию она не тянет. Олимпиаду теннисистка начала с победы над швейцаркой Викторией Голубич – 6:3, 6:4, сейчас ее ожидает более серьезное испытание. Главную ставку Пегула сделает на парный разряд, где они с Гауфф первые сеяные.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка имеет большой опыт выступлений, в том числе и на Олимпиаде, в Токио Свитолиной удалось завоевать бронзовую медаль, первую и последнюю в истории страны в этом виде спорта.

Местами спортсменка выглядит хорошо, но все-таки уже чего-то не хватает до топового уровня. В мировом рейтинге украинка занимает 31-ю строчку, с предстоящей соперницей она одногодка, но 30 Свитолиной еще не исполнилось. Матч первого круга удалось уверенно выиграть у японки Уичидзимы – 6:2, 6:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Теннисистки играли между собой пять раз, счет 4:1 в пользу Пегулы, при этом американка только раз выиграла в двух сетах.

Пегула в этом году провела на грунте всего 5 матчей, в которых одержала 4 победы, Свитолина провела 13 игр, 8 из них выиграла.

Коэффициенты на эту встречу выглядят следующим образом: П1 – 1,97, П2 – 1,87.

Джессика Пегула – Элина Свитолина Прогноз

Изначально букмекеры небольшой перевес давали украинке, но сейчас котировки практически равные. Ожидаю сложной и непредсказуемой битвы, которая может затянуться, никто не хочет прекращать борьбу уже во втором круге. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов.

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