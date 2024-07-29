Прогноз и ставки на матч Джек Дрейпер – Тейлор Фриц 30 июля 2024 года

Прогноз на матч П2(-2,5) Коэф.: 1.72 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В рамках третьего круга олимпийского турнира по теннису свою встречу проведут Джек Дрейпер – Тейлор Фриц. Прогноз на матч этих спортсменов составлен экспертами Dailysports.

Джек Дрейпер

Британский теннисист не может похвастаться стабильностью, хотя местами играет очень хорошо. Дрейпер занимает 27-ю строчку в мировом рейтинге, ему 22 года. Спортсмен в этом году выиграл травяной турнир в Берлине, также был финал в Аделаиде.

Игра на грунте пока слабая сторона теннисиста, если анализировать результаты этого года. Британец начал с уверенной победы над когда-то звездным японцем Кеем Нисикори – 6:1, 6:4. Есть сомнения, что Дрейпер сможет совершить прорыв, учитывая покрытие, на котором проходит турнир.

Тейлор Фриц

Американский теннисист неплохо проводит этот сезон, на его счету два выигранных турнира, хоть и не самых престижных, в Истборне и Делрей-Бич. Неплохо смотрелся Фриц и на грунте, он дошел до полуфинала в Мадриде, а также до финала в Мюнхене.

Данную Олимпиаду спортсмен начал с победы над представителем Казахстана Александром Бубликом – 6:4, 6:4. В мировом рейтинге Фриц занимает 12-ю строчку, ему 26 лет. Этого парня точно стоит опасаться, при своей лучшей игре он способен обыграть любого соперника.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники играли между собой дважды, пока счет очных противостояний 1:1. Единственный матч на грунте состоялся в этом году, тогда Фриц одержал тяжелую победу – 4:6, 6:3, 7:6.

Дрейпер в этом сезоне выиграл 5 матчей из 11, Фриц одержал 14 побед в 20 противостояниях.

Котировки на матч выглядят следующим образом: П1 – 2,88, П2 – 1,44.

Джек Дрейпер – Тейлор Фриц Прогноз

Между собой сыграют теннисисты из топ-30, Фриц выше в рейтинге, комфортнее себя чувствует на грунте, по сравнению с соперником, поэтому и котируется фаворитом этой пары. Ожидаю сложного матча, в котором ставлю на успех американца с форой -2,5 гейма.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram