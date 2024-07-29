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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Донна Векич – Кори Гауфф 30 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Донна Векич – Кори Гауфф 30 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Донна Векич - Кори Гауфф прогноз Фото: https://www.tennis.com/ Автор - The Associated Press
Донна Векич Донна Векич
Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Вчера, 06:00 Донна Векич - Кори Гауфф
Париж, Court Philippe-Chatrier
Кори Гауфф Кори Гауфф
Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.72
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1хБет 5.00
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В рамках третьего круга олимпийского теннисного турнира в Париже свою встречу проведут Донна Векич – Кори Гауфф. Прогноз на матч этих теннисисток составлен экспертами Dailysports.

Донна Векич

Хорватская теннисистка не впечатляла стабильностью в этом сезоне, но на траве она выглядела сильно, сначала финал турнира в Германии, а потом на Уимблдоне удалось дойти до полуфинала. У Векич репутация крепкого середняка, спортсменке 28 лет, в мировом рейтинге она занимает 21-ю строчку.

На Олимпиаде удалось пройти итальянку Бронцетти – 6:2, 7:5, а также сильную и нестабильную Андрееску из Канады – 6:3, 6:4. Мало кто верит в то, что Векич способна пройти вторую ракетку мира, надо постараться показать свой лучший теннис.

Кори Гауфф

Американка очень рано пришла во взрослый теннис, но в 20 лет ее уже можно назвать опытным бойцом, к тому же спортсменка уже успела выиграть один шлем. Хоть Гауфф и поднялась на второе место в мировом рейтинге, ей удалось выиграть только скромный турнир в Окленде в этом году.

Даже несмотря на отсутствие трофеев, американка играет уверенно, показывая солидный уровень тенниса. Пока в Париже Гауфф не чувствует сопротивления, обыграла Томлянович – 6:3, 6:0, а Карле – 6:1, 6:1. Американка немало потратит сил и в паре, где играет вместе с Пегулой.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Теннисистки сыграют между собой впервые.
  • Векич выиграла 5 встреч из 9 на грунте, у Гауфф на этом покрытии 14 побед в 18 встречах.
  • Котировки букмекеров выглядят следующим образом: П1 – 5,25, П2 – 1,17.

Донна Векич – Кори Гауфф Прогноз

Конечно, американке букмекеры отдают явное преимущество, но Векич не из тех, кто будет сдавать без боя. Я считаю, что у Гауфф могут возникнуть определенные трудности в таком матче, поэтому поставлю на тотал больше 18,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.72
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