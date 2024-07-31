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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Челси - Америка прогноз Фото: https://weaintgotnohistory.sbnation.com/ Автор - Getty Images
Челси Челси
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 19:30 Челси - Америка
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Международные,
Америка Америка
Обзор H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.52
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1 августа свою товарищескую встречу проведут Челси – Клуб Америка. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на это противостояние.

Челси

«Синие» в прошлом сезоне играли нестабильно, хотя местами показывали солидный футбол, команда в итоге стала только шестой в чемпионате, поэтому сыграет в Лиге конференций. Летом клуб сменил главного тренера, что стало обычной практикой, теперь результат будут требовать с Энцо Марески, который пока что пытается разобраться на новом рабочем месте.

Пока Челси провел летом два контрольных, не смогли обыграть валлийских Рексем – 2:2, а также потерпели поражение от Селтика со счетом 1:4 Форма не впечатляет, но сейчас можно ошибаться.

Клуб Америка

Один из самых титулованных мексиканских клубов уже начал текущий сезон, сначала удалось выиграть своеобразный Суперкубок Мексики, когда обыграли Тигрес – 2:1. Старт в чемпионате не впечатляет, две победы и столько же поражений, с такими результатами команда занимает скромное девятое место, хотя отставание от лидера пока не такое существенное, всего четыре очка.

В последнем туре удалось одержать волевую выездную победу над Хуарес – 2:1, решающий мяч был забит на 90+2 минуте. Битва против европейского гранда станет хорошей проверкой сил.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Клубы пересекались дважды, в обоих случаях побеждал Челси, два года назад лондонцы выиграли 2:1, а в 2009-м году – 2:0.
  • В обеих контрольных встречах с участием Челси забивалось не меньше четырех мячей, Америка провела пять официальных матчей, в четырех случаях забивалось не меньше трех голов.
  • Котировки букмекеров: П1 – 1,75, Х – 4,1, П2 – 4,55.

Челси – Клуб Америка Прогноз

Европейский клуб котируется фаворитом этой пары, возможно, Челси постепенно набирает форму, хотя мощной игры от лондонцев ждать не стоит. Типичный контрольный матч, в котором игра пойдет на три результата. Считаю перспективной здесь ставку на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.52
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