Прогноз и ставки на матч Блектаун Сити – Аделаида Юнайтед 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.57 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

На 31 июля запланировано четыре встречи Кубка Австралии, свой матч проведут и Блектаун Сити – Аделаида Юнайтед. Аналитики Dailysports подготовили свой вариант ставки на противостояние упомянутых клубов.

Блектаун Сити

Австралийский клуб не играет в элите, а представляет лигу НЛП, в своей лиге команда идет четвертой, отставая от третьей строчки только по дополнительным показателям.

В последнем туре Блектаун Сити одолели молодежь Сидней Уондерерс на своем поле со счетом 3:0. На своей арене команда играет хорошо, одержав 9 побед в 13 противостояниях, при этом была одна ничья и три поражения. Перспективы в национальном кубке выглядят не лучшими, ведь уже в первом круге надо сразиться с представителем сильнейшего австралийского дивизиона.

Аделаида Юнайтед

Прошлый сезон Аделаида не может занести себе в актив, так как заняли только восьмое место, что не позволило пробиться в плей-офф. Летом клуб не проводил контрольных встреч, фактически три месяца команда не проводила официальных встреч, такой застой отрицательно может отразиться на кондициях футболистов, одними тренировками форму не наберешь.

Да, соперник не самый грозный, но играть вполсилы здесь нельзя, нужна максимальная концентрация, ведь вылетать на старте национального кубка не хочется.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Статистика свидетельствует о том, что ранее эти клубы между собой не играли.

Блектаун не проигрывает в четырех встречах кряду, набрав 10 очков в четырех матчах.

Котировки букмекеров: П1 – 6,5, Х – 5, П2 – 1,37.

Блектаун Сити – Аделаида Юнайтед Прогноз

Между собой сыграют команды разного уровня, класс гостей выше, поэтому их и считают фаворитами предстоящей битвы. Блектаун Сити регулярно играет, а форма Аделаиды непонятна, так как сезон не начался. Приемлемо выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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