Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года
В среду состоится ряд ответных встреч квалификации Лиги конференций, в том числе, свой матч проведут Аустрия – Ильвес. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.
Аустрия
По итогам прошлого сезона на внутренней арене, Аустрия заслужила право играть в Лиге конференций, где еще надо пройти квалификацию. Первый в Финляндии команда провалила, причем удалось забить свой гол только на последней минуте основного времени, иначе ситуация перед ответным матчем была сложной, а отыграть один мяч уже вполне реально.
В своем последнем матче команда размялась в национальном кубке, где одолела в гостях Зальфельден с региональной лиги со счетом 6:0. Вылет из еврокубков от такого соперника, как Ильвес, будет расцениваться, как провал.
Ильвес
Финский клуб далеко не гранд в своей стране, национальный чемпионат удалось выиграть только раз. Ильвес сейчас в хорошем игровом тонусе, так как национальное первенство в самом разгаре. Пока клуб четвертый в турнирной таблице, отставание от лидера составляет 5 очков.
В последнем туре Ильвес одолел на своем поле прямого конкурента ВПС – 3:2, победу удалось вырвать в концовке, играя в меньшинстве. Проход такого опытного соперника, как Аустрия, будет считаться значимым успехом, но нужно еще устоять в гостях.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом матче Аустрия даже на выезде считалась фаворитом, гости владели больше мячом, а финский клуб лучше воспользовался своими моментами, одержав победу со счетом 2:1.
- Ставка тотал больше 2,5 голов заходила в последних 7 матчах Ильвеса, а также в двух официальных встречах Аустрии в этом сезоне.
- Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: П1 – 1,39, Х – 5,1, П2 – 7,2.
Аустрия – Ильвес Прогноз
На бумаге Аустрия большой фаворит, что выглядит вполне логично, хозяева должны рисковать и идти в атаку, Ильвес тоже не может закрываться в обороне, такой путь редко приводит к успеху. Считаю здесь приемлемой ставку на тотал больше 3 голов.
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