EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Фото: https://www.laola1.at/ Автор неизвестен
Аустрия Вена Аустрия Вена
Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Аустрия Вена - Ильвес
-
- : -
Международные, Wien, Generali Arena
Ильвес Ильвес
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.64
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В среду состоится ряд ответных встреч квалификации Лиги конференций, в том числе, свой матч проведут Аустрия – Ильвес. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Аустрия

По итогам прошлого сезона на внутренней арене, Аустрия заслужила право играть в Лиге конференций, где еще надо пройти квалификацию. Первый в Финляндии команда провалила, причем удалось забить свой гол только на последней минуте основного времени, иначе ситуация перед ответным матчем была сложной, а отыграть один мяч уже вполне реально.

В своем последнем матче команда размялась в национальном кубке, где одолела в гостях Зальфельден с региональной лиги со счетом 6:0. Вылет из еврокубков от такого соперника, как Ильвес, будет расцениваться, как провал.

Ильвес

Финский клуб далеко не гранд в своей стране, национальный чемпионат удалось выиграть только раз. Ильвес сейчас в хорошем игровом тонусе, так как национальное первенство в самом разгаре. Пока клуб четвертый в турнирной таблице, отставание от лидера составляет 5 очков.

В последнем туре Ильвес одолел на своем поле прямого конкурента ВПС – 3:2, победу удалось вырвать в концовке, играя в меньшинстве. Проход такого опытного соперника, как Аустрия, будет считаться значимым успехом, но нужно еще устоять в гостях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом матче Аустрия даже на выезде считалась фаворитом, гости владели больше мячом, а финский клуб лучше воспользовался своими моментами, одержав победу со счетом 2:1.
  • Ставка тотал больше 2,5 голов заходила в последних 7 матчах Ильвеса, а также в двух официальных встречах Аустрии в этом сезоне.
  • Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: П1 – 1,39, Х – 5,1, П2 – 7,2.

Аустрия – Ильвес Прогноз

На бумаге Аустрия большой фаворит, что выглядит вполне логично, хозяева должны рисковать и идти в атаку, Ильвес тоже не может закрываться в обороне, такой путь редко приводит к успеху. Считаю здесь приемлемой ставку на тотал больше 3 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.64
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Австралия - США прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Австралия Коэф.: 1.6 США Рекомендуем Мелбет
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Сделать ставку Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.65 Донна Векич Рекомендуем 1хБет
Ягелония - Паневежис прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:30 Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Ягелония Коэф.: 1.5 Паневежис Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
29’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
29’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
29’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости Олимпийских игр Сегодня, 11:05 Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:57 Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года