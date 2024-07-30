Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.64 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В среду состоится ряд ответных встреч квалификации Лиги конференций, в том числе, свой матч проведут Аустрия – Ильвес. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Аустрия

По итогам прошлого сезона на внутренней арене, Аустрия заслужила право играть в Лиге конференций, где еще надо пройти квалификацию. Первый в Финляндии команда провалила, причем удалось забить свой гол только на последней минуте основного времени, иначе ситуация перед ответным матчем была сложной, а отыграть один мяч уже вполне реально.

В своем последнем матче команда размялась в национальном кубке, где одолела в гостях Зальфельден с региональной лиги со счетом 6:0. Вылет из еврокубков от такого соперника, как Ильвес, будет расцениваться, как провал.

Ильвес

Финский клуб далеко не гранд в своей стране, национальный чемпионат удалось выиграть только раз. Ильвес сейчас в хорошем игровом тонусе, так как национальное первенство в самом разгаре. Пока клуб четвертый в турнирной таблице, отставание от лидера составляет 5 очков.

В последнем туре Ильвес одолел на своем поле прямого конкурента ВПС – 3:2, победу удалось вырвать в концовке, играя в меньшинстве. Проход такого опытного соперника, как Аустрия, будет считаться значимым успехом, но нужно еще устоять в гостях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом матче Аустрия даже на выезде считалась фаворитом, гости владели больше мячом, а финский клуб лучше воспользовался своими моментами, одержав победу со счетом 2:1.

Ставка тотал больше 2,5 голов заходила в последних 7 матчах Ильвеса, а также в двух официальных встречах Аустрии в этом сезоне.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: П1 – 1,39, Х – 5,1, П2 – 7,2.

Аустрия – Ильвес Прогноз

На бумаге Аустрия большой фаворит, что выглядит вполне логично, хозяева должны рисковать и идти в атаку, Ильвес тоже не может закрываться в обороне, такой путь редко приводит к успеху. Считаю здесь приемлемой ставку на тотал больше 3 голов.

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