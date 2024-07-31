Прогноз и ставки на матч Астана – Милсами 1 августа 2024 года

Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.66 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

1 августа свою ответную встречу в квалификации Лиги конференций проведут Астана – Милсами. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Астана

Казахи стали вторыми в чемпионате в прошлом сезоне, поэтому должны довольствоваться квалификацией Лиги конференций. Хоть Астана и фаворит этой пары, в первом матче была примерно равная борьба, были шансы на победу, но соперник успел сравнять.

Внутреннее первенство давно началось, здесь Астана пока выглядит слабо, только девятое место после 12 туров, отставание от лидера уже 11 очков, а до тройки 10 баллов, хоть и есть игра в запасе. Еврокубки могут стать приоритетом, на фоне слабых результатов в чемпионате.

Милсами

Представитель Молдовы стал только четвертым в своем не самом сильном чемпионате, но и этого хватило для попадания в квалификацию Лиги конференций. Милсами начал борьбу с первого круга квалификации против белорусского Торпедо БелАЗ, где выездная встреча прошла на нейтральном поле и удалось выиграть 4:2, а дома сыграли 0:0.

Предстоящий соперник выглядит опаснее, к тому же все будет определяться в гостевой встрече, так как дома не удалось добиться преимущества. Скорее всего, команда постарается сыграть с акцентом на оборону, хотя о контратаках тоже не стоит забывать. Хоть соперник и опытный, но находится не в лучшей форме.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды в первом матче не определили победителя, сыграв 1:1, Милсами сравнял счет только на 90-й минуте.

Милсами не проигрывает три матча кряду в этом сезоне, такая же серия и у Астаны с учетом внутренних турниров.

Коэффициенты на этот матч выглядят следующим образом: П1 – 1,44, Х – 4,5, П2 – 7,1.

Астана – Милсами Прогноз

По мнению букмекеров казахи обязаны побеждать в данном противостоянии, с чем я согласен, опыт и фактор своей арены должны помочь добиться положительного результата. Предлагаю сделать здесь ставку на успех хозяев с форой -1 гол.

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