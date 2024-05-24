Порту – Спортинг Лиссабон прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 26 мая, мы узнаем имя обладателя Кубка Португалии сезона-2023/24. На Эштадиу Насьональ в Оэйраше Порту сыграет против Спортинга Лиссабон. Начало матча в 18:15 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Порту

Этот сезон Порту точно не может назвать успешным. “Драконы” финишировали на третьем месте в Примейре, набрав на 8 очков меньше, чем Бенфика, которая заняла вторую позицию. Так что в следующем сезоне Порту мы в Лиге чемпионов не увидим, лишь в Лиге Европы. Еди

Порту рисковал даже опуститься на четвертое место, но в очной встрече против Браги в последнем туре выиграл 1:0 благодаря голу Галено. Перед этим команда Сержиу Консейсау обыграла Боавишту (2:1) и Шавиш (3:0).

Однако в других турнирах дела у Порту значительно лучше. В Лиге чемпионов он добрался до 1/8 финала, где проиграл Арсеналу лишь в серии пенальти. А в Кубке Португалии “драконы” выбили в полуфинале Виторию Гимарайнш (1:0 и 3:1), Санта Клару (2:1_ в четвертьфинале и Эшторил (4:0) на стадии 1/8 финала.

Спортиг Лиссабон

Спортингу осталось сделать лишь один шаг, чтобы оформить золотой дубль. Команда Рубена Аморима максимально уверенно выиграла Примейру, набрав 90 очков – на 10 очков больше, чем Бенфика. За весь сезон чемпионата Португалии “львы” проиграли только 2 матча.

В 5 предыдущих матчах Примейры Спортинг набрал 13 очков. В последнем туре “львы” разгромили Шавиш 3:0, а перед этим были победы над Эшторилом (1:0) и Портимоненсе (3:0).

В Кубке Португалии самым сложным испытанием для Спортинга были матчи полуфинала против Бенфики. Дома Спортинг выиграл 2:1, а на выезде сыграли 2:2. В предыдущих раундах чемпионы Португалии выбили Лейрию, Тонделу и Думиенсе, которые играют в низших лигах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 14-м туре текущего сезона Спортинг обыграл Порту со счетом 2:0, а в 31-м команды сыграли 2:2.

Порту проиграл Спортингу только 1 из 10 последних матчей.

Спортинг последний раз выигрывал Кубок Португалии в 2019 году, а Порту – действующий обладатель трофея.

Прогноз на матч Порту – Спортинг Лиссабон

Последние матчи между этими командами получились весьма результативными, и мне кажется, что данная игра не станет исключением. Моя ставка – забьют обе команды.

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