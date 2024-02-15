Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НБА свою встречу проведут Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз, прогноз на матч этих клубов составлен нашими аналитиками.
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Портленд Трэйл-Блэйзерс
В этом сезоне Портленд сложно критиковать, ведь от команды ничего не ждали, поэтому предпоследнее место в конференции с результатом 15 побед в 53 встречах. Свой последний матч Блэйзерс проиграли, как раз Миннесоте на своем паркете, данное поражение стало пятым подряд. Травмы не позволят выйти на паркет таким баскетболистам как: Браун, Брогдон, Уильямс и Шарп.
Миннесота Тимбервулвз
Уже прошло больше полвины игр регулярки, а Миннесота продолжает лидировать на Западе, показывая качественный баскетбол и стабильные результаты. В последнем матче одолели на выезде Портленд, чем продолжили свою серию побед до трех матчей. Играть в таком темпе весь сезон сложно, так что, если будет спад, это нормально, да и выигрывать конференцию совсем не принципиально. Не помогут партнерам в данном противостоянии Кларк и Мур
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Команды играли между собой дважды в этом сезоне, Миннесота уверенно выиграла обе встречи, причем разница в счете составляла больше 10 очков.
- Тимбервулвз блестяще играют в гостях, 19 побед в 30 встречах.
- Портленд выиграл 9 матчей из 25 на своем паркете.
Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз Прогноз
Команды проведут вторую очную встречу кряду, снова здесь фаворитом котируется Миннесота, которая уже привыкла к роли лидера конференции. Портленд постарается показать хороший баскетбол, но без мотивации будет сложно. Букмекеры совсем не верят в высокую результативность, а мы рискнем поставить на тотал больше 211 очков.
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