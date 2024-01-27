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Портленд Трэйл Блэйзерс — Чикаго Буллз прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз прогноз
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НБА 28 янв 2024, 20:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз
Портленд , Мода Центр
Чикаго Буллз Чикаго Буллз
Прогноз на матч Победа Чикаго Буллз
Коэф.: 1.75
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Портлендом и Чикаго. Встреча пройдет в ночь на понедельник, 29 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.

Портленд Трэйл Блэйзерс

Результаты команды в этом сезоне не внушают оптимизма и борьбой за выход в плей-офф даже не пахнет. До зоны плей-ин отставание тоже существенное и болельщикам Портленда остается только надеяться на чудо.

В таблице Западной конференции Трэйл Блэйзерс опережают только слабый Сан-Антонио Сперс. В 45-ти матчах Портленд сумел победить всего 13 раз и его положение выглядит плачевным.

Чикаго Буллз

Чикаго продолжает бороться за зону плей-офф с переменным успехом. Результаты «быков» нельзя назвать провальными, но и положительных моментов маловато. 21 победа в 46-ти встречах дает возможность занимать девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а до шестого места отставание в пять побед.

Буллз в следующем матче не помогут три баскетболиста, но лидеры Демар Де Розан и Никола Вучевич в строю.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Портленд победил лишь раз в предыдущих четырех играх.
  • Чикаго выиграл один матч из четырех последних в гостях.
  • Последние три очных встречи остались за баскетболистами Буллз.

Портленд Трэйл Блэйзерс — Чикаго Буллз Прогноз

Чикаго не в лучшей форме, однако обыгрывать Портленд Буллз должны. Хозяева являются одной из худших команд лиги, поэтому ставить буду на победу «быков».

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Прогноз на матч Победа Чикаго Буллз
Коэф.: 1.75
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