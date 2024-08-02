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Dailysports Прогнозы Пора на покой! Прогноз на бой Тони Фергюсон - Майкл Кьеза

Пора на покой! Прогноз на бой Тони Фергюсон - Майкл Кьеза

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Тони Фергюсон - Майкл Кьеза прогноз Фото: dazn.com / Автор неизвестен
Тони Фергюсон Тони Фергюсон
ММА. UFC on ABC 7 Сегодня, 17:00 Тони Фергюсон - Майкл Кьеза
Абу-Даби, Etihad Arena
Майкл Кьеза Майкл Кьеза
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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Мелбет 4.80
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В ночь на 4 августа в Абу-Даби состоится бой в полусредней весовой категории между Тони Фергюсоном и Майклом Кьезой. Предлагаем прогноз на этот бой от команды экспертов Dailysports.

Тони Фергюсон

Легендарный Тони Фергюсон проиграл семь своих последних поединков, повторив антирекорд количества поражений Би Джей Пенны. Впрочем, Фергюсон по-прежнему рвётся в бой и уходить на покой не собирается. Эта чёрная серия для Тони стартовала в далёком 2020 году с очень тяжёлого поражения от Джастина Гейджи.

Стоит отметить, что когда-то Тони Фергюсон считался топ-бойцом и имел серию в 12 побед в лёгком весе. Свой последний на текущий момент поединок Тони провёл против Пэдди Пимблетта. Тони стартовал бодро, словно и не разменял пятый десяток, однако уже в концовке первого раунда пропустил несколько тяжёлых ударов. В итоге бой был проигран по очкам.

Майкл Кьеза

Собственно, когда мы говорим о возрасте Фергюсона, стоит признать, что его оппонент тоже уже не мальчик. Майклу Кьезе стукнуло 36 лет, а в UFCбоец выступает с далёкого 2012 года. Похвастаться серьёзными достижениями Майкл за всё время не может. По сути базовый борец с техникой джиу-джитсу так и не смог превратиться в крепкого топового бойца с амбициями чемпиона.

Да, были у Кьезы поединки с топ-соперниками и даже победы над ними, как над Рафаэлем Дос Аньосом или Карлосом Кондитой, к примеру. Однако, как правило, топ-оппоненты обыгрывали его, причём очень часто досрочно. На текущий момент Майкл Кьеза подходит к противостоянию имея серию из трёх поражений кряду, в двух из которых уступил сабмишнами.

Тони Фергюсон – Майкл Кьеза прогноз

По-хорошему, обоим бойцам пора уже завязывать. Длительные серии из поражений говорят о том, что лучшие годы каждого уже остались позади. Считаем, что в таком бою на досрочную победу никто не наработает и наша ставка «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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Мелбет 4.80
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