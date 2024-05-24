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Полокване Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Полокване Сити - ТС Гэлакси прогноз x.com/TSGALAXYFC
Полокване Сити Полокване Сити
Премьер-лига ЮАР Сегодня, 09:00 Полокване Сити - ТС Гэлакси
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Южно-Африканская Республика,
ТС Гэлакси ТС Гэлакси
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч ТС Гэлакси не проиграет
Коэф.: 1.4
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В субботу, 25 мая, в матче заключительного тура Премьер-лиги Премьер-лиги ЮАР Полокване Сити дома сыграет против ТС Гэлакси. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Полокване Сити

Полокване Сити отлично провел своей первый сезон после возвращения в Премьер-лигу. Эта команда набрала 36 очков и занимает десятое место. Однако плотность в турнирной таблице достаточно высока, поэтому в случае поражения Полокване сити может опуститься на 12-е место. Но не ниже.

В последние туры Полокване можно смело называть самой скучной командой Южной Африки. Три своих последних матча Полокване Сити сыграл вничью с одинаковым счетом 0:0. Перед этой серией у Полокване была минимальная победа против главного аутсайдера сезона Кейптаун Сперс (1:0).

ТС Гэлакси

Независимо от того, как завершится матч против Полокване,ТС Гэлакси провел лучший сезон в своей истории. Эта команда уже гарантировала себе финиш как минимум седьмом месте, тогда как предыдущим наивысшим достижением ТС Гэлакси была девятая позиция. Сейчас ТС Гэлакси занимает четвертое место.

К матчу против Полокване Сити ТС Гэлакси подходят с серией из пяти матчей без поражений подряд. Однако в 4 из этих 5 матчей ТС Гэлакси сыграл вничью В предыдущем туре ТС Гэлакси сумел сыграть 1:1 в матче против чемпионов Южной Африки Мамелоди Сандаунс.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Единственный матч в истории между этими командами завершился победой ТС Гэлакси 3:0.
  • Полокване Сити не проигрывает в 4 домашних матчах подряд.

Прогноз на матч Полокване Сити – ТС Гэлакси

ТС Гєлакси проводит сильный сезон и должен завершить его позитивным результатом. Моя ставка – Х2.

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Коэф.: 1.4
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