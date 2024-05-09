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Полокване Сити - Сехухуне Юнайтед прогнз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Полокване Сити - Сехухуне Юнайтед прогноз sekhukhuneunitedfc.co.za
Полокване Сити Полокване Сити
Премьер-лига ЮАР 11 мая 2024, 09:00 Полокване Сити - Сехухуне Юнайтед
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Южно-Африканская Республика,
Сехухуне Юнайтед Сехухуне Юнайтед
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.05
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В субботу, 11 мая, в матче 28-го тура Премьер-лиги ЮАР Полокване Сити дома сыграет против Сехухуне Юнайтед. Начало матча в 15:00 по центральноевпроейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Полокване Сити

Полокване Сити все свои турнирные задачи уже решил. Полокване занимает девятое место и уже даже в теории не может опуститься в зону вылета, от которой он оторвлся на десять очков. Шансов подняться выше седьмой позиции также уже практически нет. Отличный результат для команды, которая только по итогам минувшего сезона повысилась в классе. В предыдущем туре Полокване Сити сыграл 0:0 против Ричардс Бэй, а перед этим минимально переиграл Кейптаун Сперс.

Сехухуне Юнайтед

Сехухуне проводит свой самый лучший сезон в истории. На данный момент “ежи” занимают четвертое место, тогда как их лучшим результатом в истории была седьмая позиция. Однако за три тура до финиша сезона нет шансов, что Сехухуне поднимется выше, ведь отставание от третьего места составляет девять очков. В предыдущих пяти турах Сехухуне одержал лишь одну победу, а в последнем матче сыграл 1:1 против Суперспорт Юнайтед. Последняя победа еще в 24-м туре против главного аутсайдера лиги Кейптаун Сперс (1:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 6-м туре Полокване Сити и Сехухуне Юнайтед сыграли вничью 0:0.
  • Данный матч будет лишь вторым в истории между этими командами.

Прогноз на матч Полокване Сити – Сехухуне Юнайтед

Обе команды находятся не в самой лучшей своей форме. Спрогнозировать победителя очень тяжело, поэтому моя ставка – забьют обе.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.05
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