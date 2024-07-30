Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.5 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится поединок между украинским Полесье и Олимпией из Любляны. Встреча пройдет в Гливице в четверг, 1 августа. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Полесье

Украинское Полесье демонстрирует хорошие результаты на внутренней арене и стремится проявить себя в еврокубках. Интересно, что это дебютное выступление команды из Житомира на евроарене.

Клуб располагает хорошим бюджетом, но ему не хватает опыта. Команда активно поработала на трансферном рынке, поэтому ее состав нельзя назвать сыгранным. При этом, после гостевого поражения терять уже нечего, а значит украинцы могут преподнести сюрприз.

Олимпия

Клуб из столицы Словении считается одним из сильнейших в стране и часто выступает в еврокубках. С другой стороны похвастаться особо нечем, а выход в групповой этап стал бы для Олимпии серьезным успехом.

В первой встрече Олимпия одержала победу, что дает им преимущество перед ответным матчем. Важно отметить, что команда умеет играть на выезде и будет стремиться удержать свое преимущество.

Интересные факты и личные встречи

Для Полесья это дебют в еврокубках.

Олимпия еще не пропускала в трех матчах нового сезона.

Первый поединок в Словении закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Полесье - Олимпия Прогноз

Учитывая все факторы , думаю, что за счет боевого духа украинская команда сможет навязать борьбу словенцам. Однако матч вряд ли получится результативным, поэтому ставить буду на тотал меньше 3 голов.

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