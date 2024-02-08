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Перт Уайлдкэтс — Кэрнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Перт Уайлдкэтс - Кэрнс Тайпенс прогноз
Перт Уайлдкэтс Перт Уайлдкэтс
НБЛ 09 фев 2024, 17:00 Перт Уайлдкэтс - Кэрнс Тайпенс
Перт , RAC Arena
Кэрнс Тайпенс Кэрнс Тайпенс
Прогноз на матч П1(-6)
Коэф.: 1.61
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В рамках 19-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Пертом и Тайпенс. Встреча пройдет в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 10:00 по центрально европейскому времени.

Перт Уайлдкэтс

В нынешнем сезоне команда выглядит более чем уверенно. В трех оставшихся матчах достаточно будет одной победы, чтобы оформить второе место и выход сразу в полуфинал плей-офф. С большой долей вероятности даже три поражения позволят Уайлдкэтс сохранить вторую строчку. Теоретические шансы догнать и опередить Перт остались лишь у Иллаварры Хоукс, которая не имеет права на ошибку и обязана побеждать во всех оставшихся матчах, а также надеяться, что Перт свои игры проиграет.

Кэрнс Тайпенс

Кэрнс пока еще в борьбе. Несмотря на промежуточное восьмое место команда еще сохраняет небольшие шансы на итоговый положительный результат. Вместе с тем, Тайпенс предстоят два матча против лидеров чемпионата — Перт Уайлдкэтс и Мельбурн Юнайтед. Поражение в одном из поединков точно поставит крест на амбициях Тайпенс. Интересно, что и Перт и Мельбурн вряд ли будут мотивированными, ведь почти со стопроцентной гарантией оформили для себя выход в поуфинал.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Перт проиграл два предыдущих домашних матча.
  • Тайпенс идут на серии из трех поражений подряд.
  • В этом сезоне Уайлдкэтс дважды победили своего следующего соперника.

Перт Уайлдкэтс — Кэрнс Тайпенс Прогноз

Учитывая результаты последних матчей, совсем не верится в успех гостей. Думаю, Перт не будет иметь проблем в этом поединке и поставлю на его победу с форой -6.

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Прогноз на матч П1(-6)
Коэф.: 1.61
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