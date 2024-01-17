Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года
В рамках 16-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Перт Уайлдкэтс и Брисбен Буллетс. Встреча пройдет в пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 11:30 по центрально европейскому времени.
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Перт Уайлдкэтс
Перт прекрасно выглядит на старте этого сезона и пока расположился на второй ступеньке в турнирной таблице австралийской НБЛ. Команда уступает только Мельбурн Юнайтед, а в домашних поединках вообще является лучшей командой турнира.
Уайлдкэтс не отличаются запредельной результативностью, но свои 13 побед в 20-ти матчах добыть сумели.
Брисбен Буллетс
Брисбен Буллетс на текущий момент сохраняет паритет в результатах этого сезона. На счету команды 11 побед и столько же поражений. Брисбен является одной из трех команд с такими показателями.
Буллетс расположились на пятом месте и уступают Тасмании и Сиднею лишь из-за отрицательной разницы набранных очков в сезоне.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Перт Уайлдкэтс в пяти матчах кряду набирают не менее 100 очков.
- Обе команды идут на серии из четырех побед подряд.
- В этом сезоне команды уже успели обменяться гостевыми победами.
Прогноз на матч Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс
Несмотря на то, что обе команды пребывают в одинаково хороших кондициях, букмекеры отдают предпочтение команде хозяев. Взвесив все факторы, предлагаю ставить на тотал очков больше 177.5.
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