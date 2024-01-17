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Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Перт Уайлдкэтс - Брисбен Буллетс прогноз
Перт Уайлдкэтс Перт Уайлдкэтс
НБЛ 19 янв 2024, 04:30 Перт Уайлдкэтс - Брисбен Буллетс
Перт , RAC Arena
Брисбен Буллетс Брисбен Буллетс
Прогноз на матч Тотал больше 177.5
Коэф.: 1.78
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В рамках 16-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Перт Уайлдкэтс и Брисбен Буллетс. Встреча пройдет в пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 11:30 по центрально европейскому времени.

Перт Уайлдкэтс

Перт прекрасно выглядит на старте этого сезона и пока расположился на второй ступеньке в турнирной таблице австралийской НБЛ. Команда уступает только Мельбурн Юнайтед, а в домашних поединках вообще является лучшей командой турнира.

Уайлдкэтс не отличаются запредельной результативностью, но свои 13 побед в 20-ти матчах добыть сумели.

Брисбен Буллетс

Брисбен Буллетс на текущий момент сохраняет паритет в результатах этого сезона. На счету команды 11 побед и столько же поражений. Брисбен является одной из трех команд с такими показателями.

Буллетс расположились на пятом месте и уступают Тасмании и Сиднею лишь из-за отрицательной разницы набранных очков в сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Перт Уайлдкэтс в пяти матчах кряду набирают не менее 100 очков.
  • Обе команды идут на серии из четырех побед подряд.
  • В этом сезоне команды уже успели обменяться гостевыми победами.

Прогноз на матч Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс

Несмотря на то, что обе команды пребывают в одинаково хороших кондициях, букмекеры отдают предпочтение команде хозяев. Взвесив все факторы, предлагаю ставить на тотал очков больше 177.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 177.5
Коэф.: 1.78
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