Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 177.5 Коэф.: 1.78 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 16-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Перт Уайлдкэтс и Брисбен Буллетс. Встреча пройдет в пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 11:30 по центрально европейскому времени.

Перт Уайлдкэтс

Перт прекрасно выглядит на старте этого сезона и пока расположился на второй ступеньке в турнирной таблице австралийской НБЛ. Команда уступает только Мельбурн Юнайтед, а в домашних поединках вообще является лучшей командой турнира.

Уайлдкэтс не отличаются запредельной результативностью, но свои 13 побед в 20-ти матчах добыть сумели.

Брисбен Буллетс

Брисбен Буллетс на текущий момент сохраняет паритет в результатах этого сезона. На счету команды 11 побед и столько же поражений. Брисбен является одной из трех команд с такими показателями.

Буллетс расположились на пятом месте и уступают Тасмании и Сиднею лишь из-за отрицательной разницы набранных очков в сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Перт Уайлдкэтс в пяти матчах кряду набирают не менее 100 очков.

Обе команды идут на серии из четырех побед подряд.

В этом сезоне команды уже успели обменяться гостевыми победами.

Прогноз на матч Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс

Несмотря на то, что обе команды пребывают в одинаково хороших кондициях, букмекеры отдают предпочтение команде хозяев. Взвесив все факторы, предлагаю ставить на тотал очков больше 177.5.

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