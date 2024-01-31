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Перт Глори – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Перт Глори - Мельбурн Сити прогноз
Перт Глори Перт Глори
А-лига Австралия 02 фев 2024, 05:45 Перт Глори - Мельбурн Сити
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Австралия, Perth, HBF Park
Мельбурн Сити Мельбурн Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мельбурн Сити
Коэф.: 1.82
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В 15 туре А-Лиги Мельбурн Сити поедет в гости к Перт Глори. Игра состоится в пятницу, 2 февраля, и начнется в 11:45 по центральноевропейскому времени.

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Перт Глори

Команда сейчас находится на предпоследней позиции в турнирной таблице А-Лиги. После 14 туров Перт Глори имеет в своем активе 12 очков. В пяти крайних матчах они одержали только одну победу, ничью и потерпели три поражения.

Мельбурн Сити

"Горожане" идут на шестой строчке А-Лиги и имеют 21 очко после 14 туров в турнирной таблице. Они ведут борьбу за месте в плей-офф. Однако, в последних пяти матчах они потерпели два поражения и трижды победили.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне А-Лиги команды уже проводили матч. Тогда Мельбурн Сити одержал минимальную победу 2:1.
  • Всего в крайних пяти матчах Мельбурн Сити трижды победил, однажды сыграл вничью и раз проиграли.
  • Перт Глори демонстрирует плохие результаты на домашней арене. В шести матчах они набрали только семь очков. Мельбурн Сити занимает пятую строчку по показателю набранных очков на выезде.

Перт Глори – Мельбурн Сити прогноз

Мельбурн Сити имеет намного больше мотивации, они ведут место за плей-офф А-Лиги. Перт Глори не показывает хороших результатов в последний играх, поэтому моя ставка будет на победу Мельбурн Сити за 1,82.

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Прогноз на матч Победа Мельбурн Сити
Коэф.: 1.82
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