Партизан – Бавария прогноз на матч 8 февраля 2024

Прогноз на матч П2(+10.5) Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 26-м туре регулярного сезона Евролиги Партизан дома сыграет против Баварии. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Партизан

Сербская команда находится совсем рядом с зоной плей-офф, на 11-м месте. Партизан выиграл 12 из 25 матчей регулярного сезона, но последние результаты удручают – 4 поражения подряд во всех турнирах. В Евролиге белградцы уступили Виртус Болонье (84:88) и Монако (70:85), а в Адриатической лиге Сплту (67::74) и Црвене Звезде (86:88). Игра против Баварии – отличная возможность для Партизана прервать негативную серию.

Бавария

Мюнхенцы занимают 15-е место в Евролиге с 10 победами в активе, и если они хотят пробиться в плей-офф, необходимо начать исправлять ситуацию уже сейчас. В предыдущей игре Бавария в упорной борьбе уступила Олимпиакосу (72:76), а перед этим в овертайме переиграли Басконию (112:109). В чемпионате Германии мюнхенцы выиграли 11 матчей подряд, но пока что идут на втором месте. Хемниц опережает мюнхенцев, поскольку имеет на 2 игры больше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В этом сезоне Бавария обыграла Партизан 94:85

В 5 матчах между этими командами за всю историю преимущество в пользу Партизана 3:2

Прогноз на матч Партизан – Бавария

Партизан является очевидным фаворитом матча. Мы ставим на то, что сербская команда выиграет с форой (10.5).

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