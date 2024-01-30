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Панатинаикос – Олимпия Милано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Панатинаикос - Олимпия Милано прогноз
Панатинаикос
Евролига 31 янв 2024, 14:15 Панатинаикос - Олимпия Милано
Афины, Афинский олимпийский спортивный комплекс
Олимпия Милано
Прогноз на матч Тотал больше 157,5
Коэф.: 1.6
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Евролига заманчивый рынок для ставок, по этой причине мы подготовили свой прогноз на матч Панатинаикос – Олимпия Милано.

Панатинаикос

Этот сезон Евролиги Панатинаикос проводит солидно, с результатом 14 побед в 23 встречах клуб расположился на четвертом месте регулярного чемпионата. Даже занимая такую высокую позицию, нельзя расслабляться, так как отрыв от 11-го места составляет всего две победы. В последнем матче команда уступила в гостях Маккаби Тель-Авив – 75:90, хотя встреча проходила на нейтральном паркете в Сербии. Так клуб прервал приятную серию из четырех побед подряд в Евролиге.

Олимпия Милано

Итальянский клуб не может похвастаться высокими результатами, так как одержал всего 10 побед в 23 встречах, это позволяет занимать 12-ю строчку в турнирной таблице.Отставание от десятки составляет две победы, что можно отыграть за 11 встреч. В последней встрече команда сумела обыграть на своем паркете сильную Барселону со счетом 74:70, чем прервала серию из двух поражений. Шансы на плей-офф еще остаются, хотя будет сложно выиграть конкуренцию.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга завершилось выездной победой Панатинаикоса со счетом 76:87.
  • В 4 из последних 5 очных встреч команды набирали не больше 154 очков.
  • Олимпия выиграла только 2 выездные встречи из 10, в этом сезоне Евролиги.

Панатинаикос – Олимпия Милано Прогноз

Греческий клуб котируется фаворитом этой пары, на что есть весомые причины, так как Панатинаикос играет на своем паркете, а также идет выше в турнирной таблице. Миланцы тоже не приедут отбывать номер, поэтому может завязаться интересная борьба. От команд мы не ждем результативного баскетбола, поэтому берем здесь ставку тотал меньше 157,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 157,5
Коэф.: 1.6
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