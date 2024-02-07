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Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 9 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Панатинаикос - Фенербахче прогноз
Панатинаикос Панатинаикос
Евролига 09 фев 2024, 14:15 Панатинаикос - Фенербахче
Афины, Олимпийский крытый зал
Фенербахче Фенербахче
Прогноз на матч П1(-2,5)
Коэф.: 1.62
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Центральный поединок 26-го тура баскетбольной Евролиги состоится в пятницу 9 февраля в столице Греции, где в Олимпийском крытом зале местный Панатинаикос сыграет с стамбульским Фенербахче. Эксперты Dailysports проанализировали предстоящий матч и подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Панатинаикос

Греческий клуб традиционно сильно выступает в Евролиге и этот год не стал исключением. На текущий момент после 25 сыгранных поединков в активе команды Эргина Атамана 15 побед при 10-ти поражениях. Это позволяет занимать 4-ю строчку в турнирной таблице. Однако борьба за попадание в первую шестёрку идёт очень серьёзная и, к примеру, сразу две команды вместе с ПАО имеют одинаковые показатели. К игре против турецкой команды Панатинаикос подходит после поражения от Ариса в Баскетбольной Лиге Греции (70:73). Это поражение стало для подопечных Эргина Атамана первым в чемпионате и позволило преследователям в лице Олимпиакоса вплотную приблизиться к лидеру. Что касается Евролиги, то после домашней победы над Миланом (79:62) греки уступили на выезде литовскому Жальгирису (68:80).

Фенербахче

Что касается команды Шарунаса Ясикявичюса, то к непростой встрече с греческим клубом Фенербахче подходит в хорошем настроении. На минувших выходных «канарейки» на своём паркете обыграли в дерби Галатасарай (90:74). Эта победа позволила сохранить за собой первое место в турецкой Суперлиге. В активе у Фенербахче после 19 туров 35 очков – это столько же сколько у Анадолу Эфес и всего на очко больше, чем у Бешикташа. Поражения в родном чемпионате случаются, но очень редко. В тот же момент в Евролиге «канарейки» на прошлой неделе проиграли выездной матч Монако (69:76), а перед этим с начала года были неудачи в играх с Жальгирисом (98:75) и Црвеной Звездой (76:85).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге турки уверенно обыграли Панатинаикос в родных стенах со счётом 83:69
  • В 4-х последних очных поединках три раза сильнее были турки, а ещё в одном матче турки добились победы после овертайма

Панатинаикос – Фенербахче прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, которая оценивается коэффициентом 1.51. Считаем, что Панатинаикос должен здесь выигрывать. Наша ставка «Победа Панатинаикоса с форой (-2.5)» с коэффициентом 1.62.

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Прогноз на матч П1(-2,5)
Коэф.: 1.62
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