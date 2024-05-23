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Панатинаикос — Арис прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Панатинаикос - Арис прогноз Фото: cappers.pro/ Автор неизвестен
Панатинаикос Панатинаикос
Кубок Греции 25 мая 2024, 13:30 Панатинаикос - Арис
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Греция,
Арис Арис
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Панатинаикос
Коэф.: 1.77
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В рамках финального матча Кубка Греции состоится поединок между Панатинаикосом и Арисом. Встреча пройдет в Волосе в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 19:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Панатинаикос

Панатинаикос провалил концовку сезона в греческой Суперлиге. Команда боролась за второе место, но в итоге финишировала четвертой, пропустив вперед главного конкурента в лице Олимпиакоса. Причиной тому послужило всего одно набранное очко в последних четырех турах.

Интересно, что в Кубке Греции ПАО в серии пенальти еще на стадии 1/8 финала был сильнее Олимпиакоса, а в полуфинале в послематчевой лотерее выбыл будущего чемпиона страны, ПАОК.

Арис

Арис в текущем сезоне, наверное, показал свой максимум. Команда не боролась за медали, ведь заметно уступает по подбору игроков ПАОКу, АЕКу, Олимпиакосу и Панатинаикосу. Однако пятое место Ариса сомнений не вызывает — отрыв от шестой строчки составил целых 20 очков.

Команда из Салоник может выиграть Кубок Греции впервые за 54 года. После триумфа в 1970-м Арис четыре раза пытал счастья в финальном матче, но во всех случаях терпел неудачу.

Интересные факты и личные встречи

  • Панатинаикос не может выиграть четыре матча подряд.
  • Арис проиграл пять матчей из последних восьми. Примечательно, что во всех случаях поражения были от топ-4 команд Греции.
  • В этом сезоне команды в очных поединках добыли по две победы.

Панатинаикос — Арис Прогноз

Команда из Афин выглядит очевидным фаворитом, несмотря на плохие результаты в последних матчах. Думаю, Панатинаикос сможет завоевать второй Кубок Греции за последние три года и поставлю на его победу.

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Прогноз на матч Победа Панатинаикос
Коэф.: 1.77
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