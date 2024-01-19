Оттава Сенаторз — Виннипег Джетс прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Оттавой и Виннипегом. Встреча пройдет в столице Канады в субботу, 20 января. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.
Оттава Сенаторз
Канадская команда в текущем сезоне выступает откровенно плохо и после 40-ка проведенных матчей может похвастаться всего 16-ю победами. Эти результаты не позволяют рассчитывать на попадание в плей-офф. Оттава на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Лидером команды второй год подряд является ветеран Кло Жиру.
Виннипег Джетс
Джетс, в отличие от своего следующего соперника, выдает классный сезон и здорово выступает в текущем чемпионате. 29 побед в 43-х матчах позволяют команде вместе с Ванкувером лидировать в таблице Западной конференции.
Интересно, что лучший бомбардир Виннипега Майкл Шайфли набрал всего 41 очко по системе гол+пас, а следующий матч своей команды пропустит из-за травмы.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Оттава выиграла три из последних четырех домашних матчей.
- Виннипег выиграл четыре гостевых поединка подряд.
- Четыре предыдущих личных встречи между этими командами в рамках регулярного сезона НХЛ выиграли хоккеисты Джетс.
Прогноз на матч Оттава Сенаторз — Виннипег Джетс
Виннипег считается фаворитом в этом канадском дерби. Соглашусь с букмекерами и поставлю на победу гостей, учитывая турнирное положение Оттавы.
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