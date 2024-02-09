Оттава Сенаторз — Торонто Мэйпл Лифс прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между канадскими Оттавой и Торонто. Встреча пройдет в столице Канады в ночь на воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.
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Оттава Сенаторз
Столичной команде нечем похвастаться в текущем регулярном чемпионате. Шансы на выход в плей-офф, конечно, еще остаются, однако на данном этапе об этом говорить не приходится.
В 47-ми матчах Оттава набрала 42 очка и пока находится на дне Восточной конференции, опережая лишь Коламбус. Времени на то, чтобы исправить положение, еще достаточно, однако предпосылок к улучшению результатов пока не видно.
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто выглядит уверенно и отличается хорошей линией атаки. В активе хоккеистов листьев уже 173 заброшенных шайбы, что является довольно хорошим результатом на фоне остальных команд лиги.
Недавний победитель Матча всех звезд НХЛ Остон Мэттьюс с 41 шайбой на текущий момент лидирует в списке лучших снайперов лиги.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Оттава выиграла два предыдущих матча. Примечательно, что обе победы были добыты Сенаторз в овертаймах.
- Торонто проиграл только два из последних семи матчей.
- В текущем сезоне соперники уже провели три поединка между собой - Оттава ведет 2:1.
Оттава Сенаторз — Торонто Мэйпл Лифс Прогноз
Интересно, что в трех противостояниях в этом чемпионате побеждали исключительно гости. Думаю, что и на этот раз будет также и поставлю на триумф Торонто с форой 0.
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