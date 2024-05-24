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Осасуна – Вильярреал прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Осасуна - Вильярреал прогноз Фото: https://www.villarrealusa.com/ Автор - David Aliaga
Осасуна Осасуна
Ла Лига Испания Сегодня, 08:00 Осасуна - Вильярреал
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Испания, Pamplona, Эстадио Эль Садар
Вильярреал Вильярреал
Обзор Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.55
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25 мая свою встречу в рамках Примеры проведут Осасуна – Вильярреал. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Осасуна

Для памплонцев этот сезон ярким не получился, команда занимает 11-ю строчку в чемпионате, в зависимости от результатов последнего тура, позиция может незначительно измениться. Нельзя назвать такое выступление и провалом, все-таки Осасуна считается середняком испанского футбола.

В последнем туре клуб одолел в гостях Атлетико со счетом 4:1, что стало сенсацией, даже несмотря на то, что соперник не имел турнирной мотивации. Упомянутый успех позволил прервать серию из шести матчей без побед, за которую удалось набрать всего два очка. Теперь стоит постараться удачно завершить сезон на глазах у своей публики.

Вильярреал

«Желтая субмарина» провела чемпионат ниже своих возможностей, неудачным был старт, потом команда исправилась, но этого не хватило, чтоб дотянуться до еврокубков. Клуб идет восьмым в турнирной таблице, независимо от исхода предстоящего матча, позиция не изменится.

В последнем туре Вильярреал совершил дома камбэк против Вильярреала, уступая 1:4, сыграли 4:4, все мячи у хозяев забил Александер Серлот. Именно ради своего бомбардира должна стараться команда, ведь в списке снайперов Ла Лиги норвежец отстает от Довбика на один гол, но конкурент уже точно не забьет, так как Жирона свой матч последнего тура провела.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очная встреча первого круга завершилась победой Вильярреала со счетом 3:1, у победителей отметился хет триком Хосе Моралес.
  • Осасуна не может выиграть дома уже четыре встречи кряду, три поражения и одна ничья.
  • Вильярреал проиграл только одну встречу из последних пяти на выезде.

Осасуна – Вильярреал Прогноз

Букмекеры отдают соперникам примерно равные шансы на успех, особой мотивации у команд нет, возможно, сыграют в свое удовольствие. В такой непредсказуемой битве мы поставим на обмен забитыми мячами, можно рассмотреть и вариант с индивидуальным тоталом Серлота.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.55
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