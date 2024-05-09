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Орландо Пайретс – Ричардс Бэй прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Орландо Пайретс - Ричардс-Бей прогноз twitter.com/orlandopirates
Орландо Пайретс Орландо Пайретс
Премьер-лига ЮАР 11 мая 2024, 14:00 Орландо Пайретс - Ричардс-Бей
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Южно-Африканская Республика,
Ричардс-Бей Ричардс-Бей
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.47
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В субботу, 11 мая, в матче 28-го тура Премьер-лиги ЮАР Орландо Пайрест дома сыграет против Ричардс Бэй. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Орландо Пайретс

Орландо Пайретс подходит к матчу на третьем месте, а вся борьба за вторую позицию и выход в Лигу чемпионов КАФ еще впереди. Отставание Пайретс Стелленбош, который занимает второе место, составляет лишь 1 очко. Так что Орландо Пайретс достаточно дождаться одной осечки прямых конкурентов и не ошибаться в оставшихся трех играх. Пайретс находятся в невероятной форме. Эта команда выиграла пять последних матчей в Премьер-лиге ЮАР, а в четырех предыдущих матчах не пропутсила ни одного мяча. В минувшем туре Орландо Пайретс обыграл Чиппа Юнайтед 2:0. Также Пайретс вышли в финал Кубка ЮАР, где их ждет матч против Мамелоди Сандаунз.

Ричардс Бэй

Ричардс Бэй занимает позицию в совершенно другой части турнирной таблицы. Ричардс Бэй идет 15-м, предпоследним в Премьер-лиге ЮАР. Все идет к тому, что в конце сезона Ричардс Бэй предстоит играть плей-офф за право играть в элите южноафриканского футбола. Отрыв от Кейп Таун Сперс, который идет последним, составляет шесть очков, а вот отставание от 15-й позиции – 5 очков. В концовке сезона Ричардс Бэй набрали просто невероятную форму – 3 победы в 5 последних матчей. В предыдущем туре эта команда сыграла 0:0 против Полокване Сити.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 13-м туре текущего сезона Орландо Пайретс и Ричардс Бэй сыграли 0:0.
  • В 10 матчах в истории между этими командами преимущество по победам имеет Орландо Пайрест – 5 против 3.

Прогноз на матч Орлайндо Пайретс – Ричардс Бэй

Ричардс Бэй находится в хорошей форме, но Пайретс – очевидный фаворит матча. Ставлю на победу хозяев.

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Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.47
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