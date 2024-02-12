Онс Жабер – Леся Цуренко прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(-3,5) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На престижном турнире в Дохе собрался серьезный состав участниц, во втором круге здесь между собой сыграют Онс Жабер – Леся Цуренко, прогноз на матч этих спортсменок подготовлен нашими специалистами.

Онс Жабер

Спортсменка из Туниса уверенно входит в число сильнейших теннисисток мира, занимая шестую строчку в рейтинге. Этот год для Жабер пока складывается неудачно, она сыграла в двух турнирах, где одержала всего две победы в четырех встречах. На Открытом чемпионате Австралии Онс провалилась во втором круге против россиянки Андреевой – 0:6, 2:6. В Абу-Даби проиграла в четвертьфинале бразильянке Майе Хаддад – 3:6, 4:6. Сейчас важно набрать форму, ведь не зря Жабер еще недавно играла в финалах шлемов.

Леся Цуренко

Украинка находится на закате карьеры, 34 года в женском теннисе уже ветеранский возраст. Тем не менее, Цуренко занимает солидное 37-е место в мировом рейтинге и может показывать неплохой теннис. НаAustralianOpenспортсменка дошла до третьего круга, где была уничтожен будущей победительницей Ариной Соболенко – 0:6, 0:6. Неудачным был турнир в Абу-Даби, поражение уже в первом круге от Самсоновой – 0:6, 1:6. В Дохе Цуренко начала с победы над малоизвестной турчанкой Зейнеп Сонмез – 7:5, 6:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Теннисистки играли между собой дважды, пока счет очных встреч 1:1.

Последний раз спортсменки пересекались в прошлом году, на турнире в Чарльстоне, тогда Жабер на грунте выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3.

Цуренко старше своей соперницы на пять лет.

Онс Жабер – Леся Цуренко Прогноз

Обе теннисистки находятся не в своей оптимальной форме, Жабер справедливо котируется фаворитом, ведь она выше в рейтинге и должна проходить опытную украинку. К Цуренко в последних матчах были серьезные провалы, подобное может повториться и в этой встрече. Ставим на успех Жабер с форой -3,5 геймов.

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