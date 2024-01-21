Оман – Таиланд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Оман Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Оман и Таиланд выйдут на поле в рамках второго тура группового раунда Кубка Азии 2023 года. Матч состоится 21 января в Маскате.

Оман

Эта команда в стартовом туре уступила Саудовской Аравии со счетом 1:2. Это поражение стало для команды первым в последних шести матчах всех турниров. В отборе на чемпионат мира 2026 года Оман набрал три очка из шести возможных и занимает третье место в группе.

Если Оман проиграет и второй матч в Кубке Азии, то они автоматически лишатся шансов на выход из группы. Оман не считается фаворитом своей группы, но при этом команда должна обыгрывать команды уровня Таиланда.

Таиланд

В первом туре тайские футболисты обыграли Киргизстан со счетом 2:0. Это первая победа сборной Таиланда в последних пяти матчах. В отборе на чемпионат мира 2026 года Таиланд также набрал три очка из шести возможных и занимает второе место в группе.

Для выхода из группы Таиланду может хватить и ничьей, но все будет зависеть от результатов их соперников.

Прогноз на матч Оман — Таиланд

Оман будет играть дома и постарается реабилитироваться за поражение в первом туре. Команда располагает хорошей атакующей линией, в составе которой есть опытные игроки, такие как Абдалла Аль-Хаммади и Абдуллах Аль-Сафари.

Коэффициенты букмекеров на победу Омана составляют 1,98, на победу Таиланда - 4,10, на ничью - 3,45. Мне кажется, что в этой встрече стоит взять победу первой команды.

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