Олимпия Милано – Барселона прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 158,5 Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Олимпия Милано – Барселона, соперники сыграют в рамках Евролиги.

Олимпия Милано

После 22 игр миланский клуб занимает только 12-ю позицию в регулярном чемпионате, отставание от желаемой десятки две победы. Свою последнюю встречу Олимпия проиграла в гостях Валенсии со счетом 72:84, провальной оказалась вторая половина игры, которую проиграли с разницей в 20 очков. Попадание в плей-офф еще реально, но от миланцев требуется рывок, а при плотной конкуренции такое сложно сделать.

Барселона

У каталонского клуба дела идут хорошо, об этом свидетельствует вторая строчка в регулярном чемпионате Евролиги. У команды 15 побед и 7 поражений, проблем с попаданием в плей-офф не должно возникнуть. В своем последнем матче Барселона провалилась, уступив в гостях Анадолу Эфес со счетом 74:98, так была прервана серия из четырех побед в турнире. Предстоящую встречу из-за травм пропустят Арбинес, Кайседо и Лапровиттола.

История очных противостояний

Противостояние первого круга выдалось зрелищным, и завершилось неожиданной выездной победой миланского клуба со счетом 90:86.

Прогноз на матч Олимпия Милано – Барселона

Если бы это были футбольные клубы, интерес к матчу был бы огромным, но и в этом случае будет интересно посмотреть, кто сильнее. Букмекеры не рискнули отдать кому-то преимущество, Барселона проводит этот сезон на порядок лучше, однако играет в гостях, а миланцам крайне нужно побеждать. В первом круге команды показали результативный баскетбол, на этот раз мы подобного не ждем, поэтому ставим на тотал меньше 158,5 очков.

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