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Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Олимпия Милан - Реал Мадрид прогноз
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Евролига 08 фев 2024, 13:30 Олимпия Милан - Реал Мадрид
Милан, Медиоланум Форум
Реал Мадрид Реал Мадрид
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.6
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Евролига продолжается, на этой неделе пройдут очередные матчи на групповом этапе. Олимпия Милан, на своей площадке, сыграет против Реал Мадрида. Матч пройдет, 8 февраля, и начнется в 20:30 по центральноевропейскому времени.

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Олимпия Милан

Итальянская команда идет на 13 строчке Евролиги. Сейчас у Милана после 25 матчей десять побед и 15 поражений. В предыдущих пяти матчах они одержали трижды победили и дважды потерпели поражение. Что касается внутреннего чемпионата, то Милан на третьей строчке Лиги А.

Реал Мадрид

"Сливочные" являются лидерами Евролиги. В 25 матчах они одержали 22 победы и всего трижды уступили. В пяти крайних играх Реал Мадрид однажды проиграл и одержал четыре победы. Кроме этого, "королевский клуб" доминирует и на внутренней арене. В 21 матче команда из Мадрида имеет 18 побед, три поражения и возглавляют турнирную таблицу АКБ.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Евролиги Реал Мадрид уже обыгрывал Олимпию Милан со счетом 88:71. В общем, в крайних очных встречах, "сливочные" победили пять раз из пяти матчей.
  • Последний раз Милан побеждал Реал Мадрид еще в январе 2021 года.
  • Реал Мадрид не проигрывает три матча подряд.

Олимпия Милан — Реал Мадрид Прогноз

Милану будет очень трудно навязать борьбу за зону плей-офф, отрыв от десятой строчки довольно большой. Реал продолжает доминировать в Евролиге, по моему мнению, они являются фаворитами в этой игре, поэтому моя ставка будет именно на "сливочных" за 1,6.

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Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.6
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