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Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Олимпиакос - Альба Берлин прогноз
Олимпиакос Олимпиакос
Евролига 30 янв 2024, 14:15 Олимпиакос - Альба Берлин
Пирей, Peace and Friendship Stadium
Альба Берлин Альба Берлин
Прогноз на матч П1(-10)
Коэф.: 1.66
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100%
1хБет 5.00
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30 января к нам вернется европейский баскетбол высшего уровня, речь идет о Евролиге, где свою встречу проведут Олимпиакос – Альба Берлин, прогноз на матч упомянутых клубов читайте на страницах нашего ресурса.

Олимпиакос

Известный греческий клуб действующий вице-чемпион Евролиги, хоть такого титула и не существует. Олимпиакос в этом сезоне выглядит тяжелее, чем в прошлом, выиграв 12 матчей из 23. С такими результатами команда занимает восьмую строчку в регулярке, однако, сразу трое преследователей отстают только по дополнительным показателям. В последнем матче команда уступила в гостях действующему чемпиону и лидеру регулярки Реалу – 85:90. Фалл и Милутинов пропустят матч из-за травм.

Альба Берлин

Немецкий клуб не радует свою публику успехами в этом сезоне Евролиги, 5 побед в 23 играх и последнее место в турнирной таблице. В последнем матча Альба обыграла на своем паркете мотивированную Црвену Звезду – 89:80, хоть и считалась небольшим андердогом. Для команды эта победа стала второй в трех встречах, но это скорее одинокая вспышка, чем тенденция. Эрикссон, Олинде и Самар не смогут помочь партнерам в

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очных противостояниях перевес на стороне греческого клуба, который в первом круге одержал разгромную выездную победу со счетом 94:67.
  • Олимпиакос проиграл 3 из 4 последних встреч.
  • Альба худшая выездная команда Евролиги этого сезона, 10 поражений в 11 встречах.

Олимпиакос – Альба Берлин Прогноз

Если исходить из турнирных раскладов и мотивации, Олимпиакос должен без проблем выигрывать предстоящую битву. Не сомневаются в победе хозяев паркета и букмекеры, которые отдают греческому клубу большое преимущество. Особого сопротивления от гостей мы не ждем, поэтому ставим на успех Олимпиакоса с форой -10 очков.

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Прогноз на матч П1(-10)
Коэф.: 1.66
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