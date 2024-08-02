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Dailysports Прогнозы Оформить победу Карлсруэ будет непросто! Прогноз на матч Карлсруэ - Нюрнберг

Оформить победу Карлсруэ будет непросто! Прогноз на матч Карлсруэ - Нюрнберг

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Карлсруэ - Нюрнберг прогноз Фото: fcn.de / Автор неизвестен
Карлсруэ Карлсруэ
Вторая Бундеслига Германия 03 авг 2024, 07:00 Карлсруэ - Нюрнберг
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Германия, Karlsruhe, BBBank Wildpark
Нюрнберг Нюрнберг
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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1хБет 5.00
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Один из субботних поединков в рамках первого тура Второй Бундеслиги будет сыгран на арене «Би-Би-Бэнк», где Карлсруэ примет Нюрнберг. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Карлсруэ

«KSC» финишировали на пятой строчке в прошлом розыгрыше Второй Бундеслиги. Мечта вернуться в элитный дивизион переносится на один год! При этом Карлсруэ отлично смотрелся в пяти последних турах, оформив четыре победы при одном поражении. В итоге в 34-х поединках Карлсруэ оформил 15-ть побед при девяти поражениях. С 55 набранными очками команда уступила первой тройке восемь очков.

В рамках подготовки к новому сезону Карлсруэ сыграл в шести товарищеских поединках, в которых смог оформить четыре победы при двух поражениях. Так, в частности, были добыты победы над такими соперниками как Страсбур (4:1), Мюнхен 1860 (2:0) и Риека (1:0). Не обошлось и без поражений от Гурник Забже (0:3) и Виктория Пльзень (0:2).

Нюрнберг

Команда Мирослава Клозе провела неудачный прошлый сезон, на что указывает лишь 12-е итоговое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В 34-х поединках Нюрнберг набрал 40 очков, оформив 11 побед при 16-ти поражениях. При этом «Клуб» провалил концовку сезона, проиграв 4 матча из пяти.

Нюрнберг, стоит признать, провёл отличную предсезонную подготовку и сейчас выглядит готовым к старту сезона. Так, подопечные Мирослава Клозе в шести спаррингах не проиграли ни разу, допустив лишь одну ничью с Мюнхен-1860. При этом, в числе прочих, были обыграны такие оппоненты как Ювентус (3:0) и дважды Блэкберн (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Карлсруэ выиграл три последних поединка в этом противостоянии
  • В 3-х матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в трёх поединках из пяти последних

Карлсруэ – Нюрнберг прогноз

На победу Карлсруэ букмекеры дают хороший коэффициент на уровне 1.98. Однако, мы видим, насколько хорошо подготовленным к сезону подходит Нюрнберг. Обыграть даже в родных стенах соперника будет непросто. Наша ставка здесь «Обе забьют» с коэффициентом 1.62.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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1хБет 5.00
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