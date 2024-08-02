Оформить победу Карлсруэ будет непросто! Прогноз на матч Карлсруэ - Нюрнберг

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.62 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

Один из субботних поединков в рамках первого тура Второй Бундеслиги будет сыгран на арене «Би-Би-Бэнк», где Карлсруэ примет Нюрнберг. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Карлсруэ

«KSC» финишировали на пятой строчке в прошлом розыгрыше Второй Бундеслиги. Мечта вернуться в элитный дивизион переносится на один год! При этом Карлсруэ отлично смотрелся в пяти последних турах, оформив четыре победы при одном поражении. В итоге в 34-х поединках Карлсруэ оформил 15-ть побед при девяти поражениях. С 55 набранными очками команда уступила первой тройке восемь очков.

В рамках подготовки к новому сезону Карлсруэ сыграл в шести товарищеских поединках, в которых смог оформить четыре победы при двух поражениях. Так, в частности, были добыты победы над такими соперниками как Страсбур (4:1), Мюнхен 1860 (2:0) и Риека (1:0). Не обошлось и без поражений от Гурник Забже (0:3) и Виктория Пльзень (0:2).

Нюрнберг

Команда Мирослава Клозе провела неудачный прошлый сезон, на что указывает лишь 12-е итоговое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В 34-х поединках Нюрнберг набрал 40 очков, оформив 11 побед при 16-ти поражениях. При этом «Клуб» провалил концовку сезона, проиграв 4 матча из пяти.

Нюрнберг, стоит признать, провёл отличную предсезонную подготовку и сейчас выглядит готовым к старту сезона. Так, подопечные Мирослава Клозе в шести спаррингах не проиграли ни разу, допустив лишь одну ничью с Мюнхен-1860. При этом, в числе прочих, были обыграны такие оппоненты как Ювентус (3:0) и дважды Блэкберн (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Карлсруэ выиграл три последних поединка в этом противостоянии

В 3-х матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в трёх поединках из пяти последних

Карлсруэ – Нюрнберг прогноз

На победу Карлсруэ букмекеры дают хороший коэффициент на уровне 1.98. Однако, мы видим, насколько хорошо подготовленным к сезону подходит Нюрнберг. Обыграть даже в родных стенах соперника будет непросто. Наша ставка здесь «Обе забьют» с коэффициентом 1.62.

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