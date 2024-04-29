Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч П2(-4,5) Коэф.: 1.84 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

30 апреля свою четвертую встречу в плей-офф НБА проведут Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер. Читайте прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Нью-Орлеан Пеликанс

Хоть Пеликанс и вышли в плей-офф с помощью дополнительных встреч плей-ин, от этой команды можно было ожидать сюрпризов. Да, попали на победителя Запада, но даже при таких раскладах можно было навязать борьбу. По сути, Нью-Орлеан отыграл хорошо только первый матч, где имел шансы на победу, а последующие две встречи команда провалила.

Причину провала найти несложно, не играет Зайон Уильямссон из-за травмы, нельзя сказать, что все держалось на этом парне, но это звездный основной игрок, который мог принести немало пользы.

Оклахома-Сити Тандер

Победитель Запада наверняка не собирается останавливаться на достигнутом, команда явно на кураже, и находится в шаге от сухой победы в первом раунде плей-офф. Как-то до сих пор не вериться, что Тандер так хороши, у многих наверняка были сомнения, что команда может провалиться в стыковых матчах, но пока таких признаков нет.

Выделяется в составе Шей Гилджис-Александер, некоторые считают этого парня лучшим игроком сезона, он в среднем набирает 30 очков за игру, в трех играх против Пеликанс именно упомянутый баскетболист был самым результативным.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сыграно три встречи, счет серии 3:0 в пользу Оклахомы, причем второй и третий матч Тандер выиграли с разницей больше 20 очков.

У Пеликанс в этом сезоне дома 22 победы и 21 поражение.

У Оклахомы в гостях 25 побед в 42 встречах.

Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер Прогноз

Гости в таком противостоянии котируются фаворитами, есть в этом логика, ведь Пеликанс где-то уже сломлены, а Оклахома хочет быстрее закрыть все вопросы в этой серии. Нью-Орлеан постарается порадовать свою публику, но в их успех мы не верим, поставим на победу Тандер с форой -4,5 очков.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram