EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер прогноз Фото: https://www.sandiegouniontribune.com/ Автор - Kyle Phillips
Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс
НБА 29 апр 2024, 20:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер
Нью-Орлеан, Smoothie King Center
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
Прогноз на матч П2(-4,5)
Коэф.: 1.84
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

30 апреля свою четвертую встречу в плей-офф НБА проведут Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер. Читайте прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Нью-Орлеан Пеликанс

Хоть Пеликанс и вышли в плей-офф с помощью дополнительных встреч плей-ин, от этой команды можно было ожидать сюрпризов. Да, попали на победителя Запада, но даже при таких раскладах можно было навязать борьбу. По сути, Нью-Орлеан отыграл хорошо только первый матч, где имел шансы на победу, а последующие две встречи команда провалила.

Причину провала найти несложно, не играет Зайон Уильямссон из-за травмы, нельзя сказать, что все держалось на этом парне, но это звездный основной игрок, который мог принести немало пользы.

Оклахома-Сити Тандер

Победитель Запада наверняка не собирается останавливаться на достигнутом, команда явно на кураже, и находится в шаге от сухой победы в первом раунде плей-офф. Как-то до сих пор не вериться, что Тандер так хороши, у многих наверняка были сомнения, что команда может провалиться в стыковых матчах, но пока таких признаков нет.

Выделяется в составе Шей Гилджис-Александер, некоторые считают этого парня лучшим игроком сезона, он в среднем набирает 30 очков за игру, в трех играх против Пеликанс именно упомянутый баскетболист был самым результативным.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сыграно три встречи, счет серии 3:0 в пользу Оклахомы, причем второй и третий матч Тандер выиграли с разницей больше 20 очков.
  • У Пеликанс в этом сезоне дома 22 победы и 21 поражение.
  • У Оклахомы в гостях 25 побед в 42 встречах.

Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер Прогноз

Гости в таком противостоянии котируются фаворитами, есть в этом логика, ведь Пеликанс где-то уже сломлены, а Оклахома хочет быстрее закрыть все вопросы в этой серии. Нью-Орлеан постарается порадовать свою публику, но в их успех мы не верим, поставим на победу Тандер с форой -4,5 очков.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(-4,5)
Коэф.: 1.84
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Майами Хит прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.71 Майами Хит Рекомендуем 1хБет
Универсидад Католика - Барселона прогноз Серия А Эквадор Сегодня, 20:00 Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Универсидад Католика Коэф.: 1.67 Барселона Сделать ставку 1хБет
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Монтеррей Коэф.: 1.6 Коламбус Крю Сделать ставку 1хБет
Погонь Шецин - Висла Краков прогноз Кубок Польши 02 мая 2024, 10:00 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Погонь Шецин Коэф.: 1.77 Висла Краков Рекомендуем Мелбет
Олимпиакос - Барселона прогноз Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Олимпиакос Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля