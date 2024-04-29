Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года
30 апреля свою четвертую встречу в плей-офф НБА проведут Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер. Читайте прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.
Нью-Орлеан Пеликанс
Хоть Пеликанс и вышли в плей-офф с помощью дополнительных встреч плей-ин, от этой команды можно было ожидать сюрпризов. Да, попали на победителя Запада, но даже при таких раскладах можно было навязать борьбу. По сути, Нью-Орлеан отыграл хорошо только первый матч, где имел шансы на победу, а последующие две встречи команда провалила.
Причину провала найти несложно, не играет Зайон Уильямссон из-за травмы, нельзя сказать, что все держалось на этом парне, но это звездный основной игрок, который мог принести немало пользы.
Оклахома-Сити Тандер
Победитель Запада наверняка не собирается останавливаться на достигнутом, команда явно на кураже, и находится в шаге от сухой победы в первом раунде плей-офф. Как-то до сих пор не вериться, что Тандер так хороши, у многих наверняка были сомнения, что команда может провалиться в стыковых матчах, но пока таких признаков нет.
Выделяется в составе Шей Гилджис-Александер, некоторые считают этого парня лучшим игроком сезона, он в среднем набирает 30 очков за игру, в трех играх против Пеликанс именно упомянутый баскетболист был самым результативным.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Сыграно три встречи, счет серии 3:0 в пользу Оклахомы, причем второй и третий матч Тандер выиграли с разницей больше 20 очков.
- У Пеликанс в этом сезоне дома 22 победы и 21 поражение.
- У Оклахомы в гостях 25 побед в 42 встречах.
Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер Прогноз
Гости в таком противостоянии котируются фаворитами, есть в этом логика, ведь Пеликанс где-то уже сломлены, а Оклахома хочет быстрее закрыть все вопросы в этой серии. Нью-Орлеан постарается порадовать свою публику, но в их успех мы не верим, поставим на победу Тандер с форой -4,5 очков.
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