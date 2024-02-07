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Главная Прогнозы Ньюкасл Иглз — Каледония Гладиаторз прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Ньюкасл Иглз — Каледония Гладиаторз прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Ньюкасл Иглз - Каледония Гладиаторз прогноз
Ньюкасл Иглз Ньюкасл Иглз
ББЛ 09 фев 2024, 13:45 Ньюкасл Иглз - Каледония Гладиаторз
Ньюкасл , Vertu Motors Arena
Каледония Гладиаторз Каледония Гладиаторз
Прогноз на матч П2(+7)
Коэф.: 1.6
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
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В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Ньюкаслом и Каледонией. Встреча пройдет в пятницу, 9 февраля. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Ньюкасл Иглз

Этот сезон команда проводит на довольно привычном для себя уровне. Нельзя сказать, что Иглз впечатляют результатами, но и не падают ниже определенной отметки.

В прошлом сезоне команда пробилась в плей-офф с восьмой позиции, но сразу выбыла проиграв сильнейшей команде Британии — Лондон Лайонс. Сейчас Ньюкасл пытается финишировать повыше в турнирной таблице, в надежде получить в соперники команду попроще.

Каледония Гладиаторз

Каледония считается крепким середняком британского баскетбола и подтверждает этот статус на паркете. После неудачного минувшего сезона, когда Гладиаторз вылетели в четвертьфинале плей-офф, в клубе сделали правильные выводи и в новом сезоне команда выглядит иначе.

14 побед в 22-х матчах позволяют делить вторую позицию с Чешир Финикс после двух третей дистанции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ньюкасл проиграл три последних поединка в рамках Британской баскетбольной лиги.
  • Гладиаторз победили лишь в одной из четырех последних гостевых игр.
  • Иглз выиграли три последних личных встречи у Каледонии.

Ньюкасл Иглз — Каледония Гладиаторз Прогноз

Несмотря на то, что гости идут выше в турнирной таблице, фаворитом этого матча считается Иглз. Ставить предлагаю на победу Каледонии с форой +7.

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Прогноз на матч П2(+7)
Коэф.: 1.6
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
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