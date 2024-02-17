Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между двумя командами из Нью-Йорка — Айлендерс и Рейнджерс. Встреча пройдет в воскресенье, 18 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.
Нью-Йорк Айлендерс
Айлендерс в нынешнем сезоне не блещет результатами и большую часть времени проводит в попытках подняться в зону плей-офф. На данном этапе команда из Нью-Йорка расположилась на десятой позиции в таблице Восточной конференции. Отрыв от восьмого места нельзя назвать критическим, а в глаза бросается количество поражений в овертаймах. Айлендерс проиграли 13 поединков из 19, когда дело доходило до овертайма или буллитов.
Нью-Йорк Рейнджерс
Рейнджерс в отличие от своих соседей точно могут занести текущий сезон себе в актив. Команда здорово выступает, особенно на своем льду, и по праву занимает высокое третье место. Это обусловлено хорошим подборов хоккеистов, которые демонстрируют свой высокий уровень. К слову, лидер Джерс Артемий Панарин занимает высокое шестое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 71 очко по системе гол+пас.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Айлендерс выиграли всего один раз в последних пяти домашних матчах.
- Рейнджерс имеют действующую победную серию, которая насчитывает уже шесть поединков кряду.
- В трех очных матчах прошлого сезона хоккеисты Айлендерс дважды покидали лед победителями.
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Прогноз
Рейнджерс выглядят гораздо лучше соседей в текущем регулярном чемпионате и ведут неплохую серию побед. Ставить предлагаю на победу номинальных гостей с форой 0.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram