Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

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В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между двумя командами из Нью-Йорка — Айлендерс и Рейнджерс. Встреча пройдет в воскресенье, 18 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.

Нью-Йорк Айлендерс

Айлендерс в нынешнем сезоне не блещет результатами и большую часть времени проводит в попытках подняться в зону плей-офф. На данном этапе команда из Нью-Йорка расположилась на десятой позиции в таблице Восточной конференции. Отрыв от восьмого места нельзя назвать критическим, а в глаза бросается количество поражений в овертаймах. Айлендерс проиграли 13 поединков из 19, когда дело доходило до овертайма или буллитов.

Нью-Йорк Рейнджерс

Рейнджерс в отличие от своих соседей точно могут занести текущий сезон себе в актив. Команда здорово выступает, особенно на своем льду, и по праву занимает высокое третье место. Это обусловлено хорошим подборов хоккеистов, которые демонстрируют свой высокий уровень. К слову, лидер Джерс Артемий Панарин занимает высокое шестое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 71 очко по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Айлендерс выиграли всего один раз в последних пяти домашних матчах.

Рейнджерс имеют действующую победную серию, которая насчитывает уже шесть поединков кряду.

В трех очных матчах прошлого сезона хоккеисты Айлендерс дважды покидали лед победителями.

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Прогноз

Рейнджерс выглядят гораздо лучше соседей в текущем регулярном чемпионате и ведут неплохую серию побед. Ставить предлагаю на победу номинальных гостей с форой 0.

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